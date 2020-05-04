Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
Коммерсантъвчера в 09:30

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Регионам предоставили 2 миллиарда рублей субсидий для МСП

Вести.Ruвчера в 07:23

Правительство выделило 2 млрд рублей регионам на борьбу с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 09:30

Кабмин выделил регионам ₽2 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

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Национальная служба новостейвчера в 14:19

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русскомвчера в 07:06

Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19

Парламентская газетавчера в 05:16
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:00, Ашберн
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

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Вести.Ru вчера в 13:40
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Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
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Происшествия

Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400

«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 03 мая в 22:44
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Здоровье

В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03 мая в 03:43
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Происшествия

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

Москва, 5 мая 2020, 07:43 — REGNUM Отказ левого двигателя стал причиной экстренного приземления в штатном режиме пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 5 мая сообщают экстренные службы.
REGNUM 00:43
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
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Здоровье

Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой

Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Авто

Тюнеры презентовали пакет обновлений для Toyota Land Cruiser Prado

Известно, что тюнеры смогли презентовать обвес только в виртуальном варианте.
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Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
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Футбол

Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Политика

Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

РБК вчера в 22:30
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
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Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
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Наука

В гонке за вакциной от COVID-19 появился лидер

По словам доктора Гао Фу, главы китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, вакцина в Китае может быть готова уже в сентябре.
Популярная механика вчера в 15:04
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Общество

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru вчера в 06:38
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Общество

В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры

Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
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Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
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Политика

Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы

Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
Известия 00:07
Гаджеты

В РФ начались продажи смартфонов Honor по цене от 6 990 рублей

С 4 мая новые бюджетные модели стали доступны для покупки по цене от 6 990 рублей. Речь идет об устройствах Honor 9C, 9A и 9S.
Astera вчера в 03:29
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Общество

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости вчера в 21:01
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Игры

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 вчера в 11:44
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Общество

Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России

"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ.
ТАСС вчера в 21:56
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Общество

Жертв гигантских азиатских шершней обнаружили в США

Как считают ученые, к которым обратилось CNN, пчелы стали жертвами гигантских азиатских шершней.
ИА Красная Весна 03 мая в 10:25
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
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Политика

Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.
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