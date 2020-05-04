Экономика
Российская газетаВ помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
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Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
Парламентская газетавчера в 05:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:00, Ашберн
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 03 мая в 22:44
Здоровье
В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03 мая в 03:43
Происшествия
В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100
Москва, 5 мая 2020, 07:43 — REGNUM Отказ левого двигателя стал причиной экстренного приземления в штатном режиме пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 5 мая сообщают экстренные службы.
REGNUM 00:43
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Здоровье
Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой
Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
REGNUM вчера в 20:43
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Авто
Тюнеры презентовали пакет обновлений для Toyota Land Cruiser Prado
Известно, что тюнеры смогли презентовать обвес только в виртуальном варианте.
Anonsens вчера в 00:05
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
Футбол
Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Наука
В гонке за вакциной от COVID-19 появился лидер
По словам доктора Гао Фу, главы китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, вакцина в Китае может быть готова уже в сентябре.
Популярная механика вчера в 15:04
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru вчера в 06:38
Общество
В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
Политика
Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы
Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
Известия 00:07
Гаджеты
В РФ начались продажи смартфонов Honor по цене от 6 990 рублей
С 4 мая новые бюджетные модели стали доступны для покупки по цене от 6 990 рублей. Речь идет об устройствах Honor 9C, 9A и 9S.
Astera вчера в 03:29
Общество
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости вчера в 21:01
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 вчера в 11:44
Общество
Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России
"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ.
ТАСС вчера в 21:56
Общество
Жертв гигантских азиатских шершней обнаружили в США
Как считают ученые, к которым обратилось CNN, пчелы стали жертвами гигантских азиатских шершней.
ИА Красная Весна 03 мая в 10:25
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Политика
Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.
Взгляд.ру вчера в 18:55