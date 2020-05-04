с чего всё началось

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Здоровье ЦК МСЧ назвала число умерших за период работы «ковидного» госпиталя Главврач медсанчасти Елена Ледяева обнародовала число умерших в стенах ее медучреждения за период работы в режиме госпиталя и назвала их диагнозы. 11

Общество Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона. 16

Общество В России запретили продавать алкоголь в жилых домах Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ С 5 мая в РФ в силу вступил закон о запрете продавать алкоголь в торговых точках, расположенных в многоквартирных жилых домах. 2K

Армия и оружие Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".

Общество Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца 6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына. 36

Здоровье «Синдикат-100» российских журналистов будет принимать жалобы врачей на нехватку средств защиты Журналистское объединение "Синдикат-100" выступило с инициативой, призванной решить проблему нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) у врачей в российских регионах.

Технологии Социальный интернет не грузится «Национальная Медиа Группа» (НМГ), в которую входят РЕН ТВ, «Пятый канал» и «СТС Медиа», при этом и вовсе отказалась создавать такие версии сайтов, не объявляли об их запуске и социальные сети.

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 731

Общество 237 случаев заражения коронавирусом выявлены в Иркутской области По оперативным данным в период с утра 5 мая по утро 6 мая в Иркутской области выявлено шесть новых случаев инфицирования COVID-19.

Здоровье Сотни калининградских медиков отказались работать В Калининграде около 350 медработников отказались работать в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко. 6,8K

Экономика «А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов. 30

Общество Масочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ По всей стране могут ввести масочный режим, такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, пишет "Коммерсант".

Общество С Чаяндинского месторождения вывезут около трех тысяч вахтовиков Около 3 тысяч вахтовиков вывезут до 10 мая с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, охваченного коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Республики Якутия (Саха). 11