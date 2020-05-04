Экономика
RT на русскомРегионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Здоровье
ЦК МСЧ назвала число умерших за период работы «ковидного» госпиталя
Главврач медсанчасти Елена Ледяева обнародовала число умерших в стенах ее медучреждения за период работы в режиме госпиталя и назвала их диагнозы.
Ульяновск онлайн вчера в 10:10
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Общество
Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости вчера в 19:11
Общество
В России запретили продавать алкоголь в жилых домах
Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ С 5 мая в РФ в силу вступил закон о запрете продавать алкоголь в торговых точках, расположенных в многоквартирных жилых домах.
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
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Интерфакс 04 мая в 06:45
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Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
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Московский Комсомолец 04 мая в 16:29
Общество
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Park72.ru вчера в 08:00
Общество
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В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына.
News.ru 03 мая в 12:32
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова отодвинули
Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) снова отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 23:43
Политика
СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне
Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия вчера в 20:39
Происшествия
Очевидец сообщил о задымлении в пиццерии в центре Кемерова
Газета Кемерова вчера в 09:58
Кино
Проект Кино Mail.ru составил рейтинг любимых фильмов россиян о войне
ТАСС вчера в 20:05
Здоровье
«Синдикат-100» российских журналистов будет принимать жалобы врачей на нехватку средств защиты
Журналистское объединение "Синдикат-100" выступило с инициативой, призванной решить проблему нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) у врачей в российских регионах.
Агентство Телеграф вчера в 09:35
Технологии
Социальный интернет не грузится
«Национальная Медиа Группа» (НМГ), в которую входят РЕН ТВ, «Пятый канал» и «СТС Медиа», при этом и вовсе отказалась создавать такие версии сайтов, не объявляли об их запуске и социальные сети.
Коммерсантъ вчера в 17:50
Здоровье
Доктор Комаровский предостерег от лечения коронавируса антибиотиками
Комаровский предостерег от употребления антибиотиков без назначения врача.
Соловей.Инфо вчера в 04:44
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Игры
Глава Xbox: пандемия может затянуть сроки выхода игр для Xbox Series X
Сроки выпуска игр к игровым консолям следующего поколения компании Microsoft возможно будут сорваны из-за пандемии коронавируса, заявил глава Xbox Фил Спенсер 30 апреля, передает CNBC.
ИА Красная Весна 03 мая в 15:20
Общество
237 случаев заражения коронавирусом выявлены в Иркутской области
По оперативным данным в период с утра 5 мая по утро 6 мая в Иркутской области выявлено шесть новых случаев инфицирования COVID-19.
Байкал24 вчера в 22:04
Здоровье
Сотни калининградских медиков отказались работать
В Калининграде около 350 медработников отказались работать в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
Рамблер 04 мая в 11:25
Общество
Масочный режим вводится в Челябинской области
Со среды, 6 мая, в рекомендательном формате в области будет введен масочный режим.
Миасский рабочий 04 мая в 08:01
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500
REGNUM вчера в 22:48
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 04 мая в 11:44
Экономика
«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ
Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Масочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ
По всей стране могут ввести масочный режим, такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 21:16
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут около трех тысяч вахтовиков
Около 3 тысяч вахтовиков вывезут до 10 мая с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, охваченного коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Республики Якутия (Саха).
РИА Новости вчера в 08:57
Экономика
Условия ипотечного кредитования ужесточаются
«Основной причиной ужесточения условия кредитований является неопределенность в отношении того, какой масштаб примет ухудшение качества кредитного портфеля и какой запас капитала необходим для прохождения кризиса», – объясняет политику банков директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Konkurent.ru вчера в 21:14
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Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru вчера в 01:21