с чего всё началось

Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 401

Шоу-бизнес Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра. 4

Общество В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 1,3K

Музыка Четвертый клип Little Big набрал более 100 млн просмотров на YouTube Четвертым видеороликом группы Little Big, который набрал более 100 млн просмотром на YouTube, стал клип на песню Go Bananas, сообщили 4 мая сами музыканты на своей странице ВКонтакте. 208

Общество США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. 83

Авто Кроссовер Mercedes-Benz GLB получил новую базовую версию Компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB подешевел в Европе на 900-1200 евро – все благодаря новой базовой версии с индексом «180». 2

Авто Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч. 25

Авто Сравнительный тест кроссоверов за 1,8-1,9 млн Для сравнительного теста были выбраны автомобили в одном ценовом диапазоне, имеющие схожий уровень комплектаций.

Общество Хасавюрт закрыли из-за коронавируса Хасавюрт закрыли из-за коронавируса В дагестанском Хасавюрте закрыли въезд и выезд в город из-за коронавируса. 9

Политика Эрдоган пригрозил сирийской армии военными мерами Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена терпеть нападений на северо-востоке Сирии со стороны ее правительственной армии и террористических организаций, предпримет при их продолжении военные меры.

Футбол Защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Порту» Напомним, Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года. Он перешёл из бразильского «Флуминенсе» за €7 млн.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 3,1K

Футбол «Рубин» поздравил Слуцкого с днем рождения Поздравляем нашего главного тренера с днем рождения и желаем крепкого здоровья, отличной спортивной формы и успехов на тренерском поприще, говорится в сообщении казанцев.