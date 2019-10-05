Общество
ТАССВ понедельник в столичном регионе может выпасть снег
В понедельник ночью минус 2 - плюс 3, временами осадки, даже сухой снег не исключен. Днем 1-6 градусов тепла ожидается.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сухой снег может выпасть ночью в понедельник в Москве и Подмосковье, но снежный покров не образуется из-за "плюсовой" температуры днем. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.ТАСС03:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Политика
Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе
Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может.
РИА Новости 09:33
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика
Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации
Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.
Российская газета вчера в 11:54
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
SpeedMe 03 октября в 01:59
Происшествия
Сбербанк выявил мошенника, пытавшегося похитить клиентскую информацию
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов, сообщает в субботу пресс-служба банка.
РИА Новости 12:25
Авто
В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
РИА Новости 02:11
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
REGNUM вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Общество
В Риге прошёл марш защиты русских школ
REGNUM 11:40
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Политика
Помпео заявил о давлении Конгресса на Госдеп
Госссекретарь США Майк Помпео заявил о попытках ряда членов американского Конгресса оказать давление на Госдепартамент.
News.ru 12:11
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Футбол
В «Ростове» Павел Мамаев провел первую тренировку
Павел Мамаев рассказал, что в команде его приняли хорошо, также за мощную поддержку он поблагодарил болельщиков.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:39
Политика
Украинская полиция готовит план восстановления работы в Донбассе
Полиция Донецкой области Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях региона, которые сейчас неподконтрольны украинской власти, сообщает областное управление полиции.
РИА Новости 08:33
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости 06:41
Армия и оружие
Появилось видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»
В Сети опубликована видеозапись боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Московский Комсомолец 04:56
Происшествия
В протестах в Ираке погибли 100 человек
Известия 06:38
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Армия и оружие
Украинские националисты обматерили Зеленского и осмеяли его приказы
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха
Нурмагомедов участвует в этом форуме уже второй раз. Сегодня он также рассказал о своем бизнесе, жизни и о трудностях на пути к успеху.
Телеканал Санкт-Петербург 11:30