Сухой снег может выпасть ночью в понедельник в Москве и Подмосковье, но снежный покров не образуется из-за "плюсовой" температуры днем. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

с чего всё началось

В понедельник ночью минус 2 - плюс 3, временами осадки, даже сухой снег не исключен. Днем 1-6 градусов тепла ожидается.

В понедельник в столичном регионе может выпасть снег

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