Первый танкер с почти 80 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

с чего всё началось

В конце апреля в Белоруссию прибыл первый танкер с нефтью объемом в 80 тысяч тонн из Саудовской Аравии.

В порт Литвы прибыл первый танкер с американской нефтью для Белоруссии

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