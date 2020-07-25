Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
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Корабли НАТО зашли в Одессу

Lenta.ru13:08

Натовские корветы и фрегаты зашли в порт Одессы

Вести.Ru12:52

Пять кораблей НАТО пришвартовались в порту Одессы

Газета.Ru11:18

Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы

Московский Комсомолец11:52

В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО

Известия11:44

Пять кораблей НАТО зашли в одесский порт

РЕН ТВ11:19

Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы

Комсомольская правда12:04
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Футбол

Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Общество

Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала

Благодарность вышедшим на улицы сторонникам арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
ИА Красная Весна 05:11
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Общество

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
Интерфакс 14:13
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Происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
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Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

Кузьминский суд Москвы арестовал трех участников массовой драки между представителями армянской и азербайджанской диаспор, которая произошла в районе Марьино 24 июля.
РБК 13:55
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Экономика

Россиянам с 1 августа начнут выплачивать повышенные пенсии и пособия

Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor 05:42
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Единоборства

Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд

Как писал NEWS.ru, первая олимпийская чемпионка в истории женского бокса, экс-футболистка сборной Ирландии Кэти Тэйлор (13-0, 6 КО) победила техническим нокаутом в девятом раунде бразильянку Рози Воланте (14-1, 8 КО) на вечере бокса в Филадельфии (США).
News.ru 08:32
Общество

Американские ученые рассказали, сколько должен длиться идеальный секс

Оптимальный секс длится 7-13 минут. Более 10 минут секса – это долгий половой акт.
Evo-rus.com 11:47
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
2,1K
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
468
Единоборства

Глава Дагестана провёл встречу с Хабибом Нурмагомедовым

Глава РД Владимир Васильев 25 июля провел встречу с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, в рамках которой было обсуждено строительство на территории Дагестана нескольких спортивных объектов.
Зори Табасарана 13:12
3
Общество

В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску

Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус.
RT на русском 13:31
87
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
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Происшествия

Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека

В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online.
МИР 24 14:49
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Политика

Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году

Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Общество

МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ

МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 13:14
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия 23 июля в 22:41
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Футбол

«Динамо» сыграет в Лиге Европы после победы «Зенита» в Кубке России

Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".
Российская газета 12:20
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Происшествия

В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот

В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот.
RT на русском 14:24
Политика

Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным

Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Piter.tv 05:40
78
Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

ТАСС 13:47
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Футбол

РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем 11:14
Музыка

Скончался один из основателей рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин

Британо-американская рок-группа Fleetwood Mac создана Питером Грином и барабанщиком Миком Флитвудом в 1967 году.
Gazeta.SPb 14:01
Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
Футбол

Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»

Газета.Ru вчера в 23:50
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