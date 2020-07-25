Армия и оружие
Российская газетаВ порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
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Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Общество
Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала
Благодарность вышедшим на улицы сторонникам арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
ИА Красная Весна 05:11
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
Интерфакс 14:13
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
Кузьминский суд Москвы арестовал трех участников массовой драки между представителями армянской и азербайджанской диаспор, которая произошла в районе Марьино 24 июля.
РБК 13:55
Экономика
Россиянам с 1 августа начнут выплачивать повышенные пенсии и пособия
Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor 05:42
Единоборства
Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд
Как писал NEWS.ru, первая олимпийская чемпионка в истории женского бокса, экс-футболистка сборной Ирландии Кэти Тэйлор (13-0, 6 КО) победила техническим нокаутом в девятом раунде бразильянку Рози Воланте (14-1, 8 КО) на вечере бокса в Филадельфии (США).
News.ru 08:32
Общество
Американские ученые рассказали, сколько должен длиться идеальный секс
Оптимальный секс длится 7-13 минут. Более 10 минут секса – это долгий половой акт.
Evo-rus.com 11:47
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Единоборства
Глава Дагестана провёл встречу с Хабибом Нурмагомедовым
Глава РД Владимир Васильев 25 июля провел встречу с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, в рамках которой было обсуждено строительство на территории Дагестана нескольких спортивных объектов.
Зори Табасарана 13:12
Общество
В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску
Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус.
RT на русском 13:31
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Происшествия
Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека
В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online.
МИР 24 14:49
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Общество
МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ
МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 13:14
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия 23 июля в 22:41
Футбол
«Динамо» сыграет в Лиге Европы после победы «Зенита» в Кубке России
Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".
Российская газета 12:20
Происшествия
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот.
RT на русском 14:24
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Piter.tv 05:40
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем 11:14
Музыка
Скончался один из основателей рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин
Британо-американская рок-группа Fleetwood Mac создана Питером Грином и барабанщиком Миком Флитвудом в 1967 году.
Gazeta.SPb 14:01
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
Футбол
Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»
Газета.Ru вчера в 23:50