Армия и оружие
Газета.RuВ порт Одессы зашел американский ракетный эсминец Ross
Корабли альянса довольно часто посещают Черное море, причем НАТО намерено усиливать свое присутствие в акватории. Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG71) вошел в одесский морской порт утром 24 декабря, пишет местное издание "Думская".
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