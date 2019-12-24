Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ порт Одессы зашел американский ракетный эсминец Ross

Корабли альянса довольно часто посещают Черное море, причем НАТО намерено усиливать свое присутствие в акватории. Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG71) вошел в одесский морской порт утром 24 декабря, пишет местное издание "Думская".
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СМИ: американский ракетный эсминец Ross зашел в порт Одессы

ТАСС04:47

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы

РБК05:24

Эсминец USS Ross ВМС США вошёл в порт Одессы

RT на русском05:00

Американский эсминец «Росс» вошел в порт Одессы

Известия05:53

В Одессу зашел американский эсминец

Lenta.ru04:39

Американский эсминец зашел в одесский порт

РИА Новости03:45

В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross

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