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Российская газета
Российская газета

В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".В источнике
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Lenta.ru

Корабли НАТО зашли в Одессу

Lenta.ruвчера в 13:08
РЕН ТВ

Пять кораблей НАТО зашли в одесский порт

РЕН ТВвчера в 11:19
Комсомольская правда

Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы

Комсомольская правдавчера в 12:04
Московский Комсомолец

Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы

Московский Комсомолецвчера в 11:52
Известия

В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО

Известиявчера в 11:44
Вести.Ru

Натовские корветы и фрегаты зашли в порт Одессы

Вести.Ruвчера в 12:52
Газета.Ru

Пять кораблей НАТО пришвартовались в порту Одессы

Газета.Ruвчера в 11:18

Суд отказался расследовать причастность России к отравлению в Эймсбери

Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование причин смерти британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году из-за отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, не будет затрагивать вопрос причастности российского государства к инциденту.
РБКвчера в 09:11
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Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС21:48
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Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

В МИД России объяснили, что Танзания наряду с Турцией и Великобританией была выбрана для возобновления международных рейсов, так как является популярным среди российских туристов направлением.
Газета.Ruвчера в 10:53
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В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 08:33
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МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUMвчера в 10:04
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В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском24 июля в 12:45
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В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов

Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» возмущением и скепсисом встретили заявление замминистра финансов Тимура Максимова о том, что вопрос об изъятии или заморозке вкладов граждан РФ для нужд государства не рассматривается.
ИА Красная Весна24 июля в 16:26
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