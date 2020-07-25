Армия и оружие
Российская газетаВ порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК вчера в 19:45
Здоровье
За минувшие сутки коронавирус выявлен у 165 жителей Иркутской области
По информации оперштаба, на утро воскресенья, 26 июля, на территории Иркутской области зарегистрировано 12 813 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 165 случаев.
ИркСиб вчера в 22:58
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Футбол
Игроки «Зенита» сломали трофей после победы в Кубке России по футболу
Футболисты петербургского "Зенита" во время празднования победы в Кубке России 2019/20 сломали крышку трофея.
ПолитРоссия вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor вчера в 23:40
Политика
Британский премьер реформирует закон о гостайне
Globallookpress Закон Великобритании о государственной тайне намерен пересмотреть премьер-министр страны Борис Джонсон.
РЕН ТВ вчера в 23:09
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 24 июля в 03:18
Происшествия
В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек
Количество задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле возросло до 25, сообщает местная полиция.
РИА Новости вчера в 23:48
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.
Astera вчера в 08:12
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости 24 июля в 10:38
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Известия вчера в 18:32
Наука
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия придумали особое миниатюрное устройство, которое в будущем может позволить моментально выявить заражение коронавирусом, сообщается в статье на сайте университета.
РИА Новости вчера в 15:17
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Политика
Шойгу поздравил военных с Днем Военно-морского флота
Известия вчера в 21:42
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 24 июля в 21:30
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Три месяца Виктория Дайнеко с ребенком не могут вернуться в Россию
StarHit.ru вчера в 13:30
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Источник сообщает, что Погребняк покинул клуб после того, как истек срок его контракта.
CT news 24 июля в 09:07
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru вчера в 11:21
Единоборства
Уиттакер победил Тилла и стал претендентом на чемпионский пояс UFC
Австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Роберт Уиттакер одержал победу над Дарреном Тиллом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит на специально сооруженном "бойцовском острове" в Абу-Даби.
Газета.Ru вчера в 23:39
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Наука
Обходить препятствия умеет новый протез для ноги с коленом
Американские инженеры создали новый протез для ноги с коленом, который может самостоятельно обходить препятствия.
МедиаПоток вчера в 03:34
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Хоккей
Голкипер «Вашингтона» Самсонов не сыграет в плей-офф НХЛ из-за травмы
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов получил травму и не сыграет в плей-офф турнира.
Вести.Ru вчера в 14:30
Общество
В Зауралье женщину затравили за прогулки с больным ребенком на поводке
Дни24 вчера в 08:11
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС вчера в 21:48