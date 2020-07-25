Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".

В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

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