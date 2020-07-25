Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
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Корабли НАТО зашли в Одессу

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Натовские корветы и фрегаты зашли в порт Одессы

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Пять кораблей НАТО пришвартовались в порту Одессы

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Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы

Московский Комсомолец11:52

В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО

Известия11:44

Пять кораблей НАТО зашли в одесский порт

РЕН ТВ11:19

Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы

Комсомольская правда12:04
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Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»

Газета.Ru 16:08
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Вирусологи считают, что в России будет больше двух волн коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Ura.ru, в России вирусологи предсказывают не менее двух волн коронавируса.
ToDay News Ufa 14:44
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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

REGNUM 11:47
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
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Киберспорт

Ceb вернулся в стартовый состав OG — SumaiL покинул команду

Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс занял позицию офлейнера в стартовом ростере по Dota 2. В составе он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
CyberSport.ru 13:07
Футбол

Врач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в возрасте 48 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Российская газета 17:45
Общество

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

РБК 17:42
Происшествия

В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина

Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
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Warhammer: Vermintide 2 превысила отметку в 5 млн игроков

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Шоу-бизнес

Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания

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РЕН ТВ 10:39
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена.
Известия 14:44
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Экономика

Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 09:22
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Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим

Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
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Игры

TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры

В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
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Гастроэнтеролог Лупанова оценила пользу супа в рационе россиян

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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
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Происшествия

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На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
Lenta.ru 17:36
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Авто

Компания Skoda обновила свои модели в России

Компания Skoda пересмотрела комплектации четырех моделей, доступных на российском рынке.
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Происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 12:44
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Общество

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Коронавирус "уйдет" из Британии к середине следующего года, считает премьер-министр Борис Джонсон.
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Вице-премьер Польши: «Стамбульская конвенция вызывает большие споры»

Отрицательное мнение о Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин, высказала заместитель главы правительства Польши Ядвига Эмильевич, 24 июля сообщает Роlsат News.
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Общество

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Как сообщает ToDay News Ufa, некоторым категориям российских граждан теперь полагается доплата к пенсии в размере двух тысяч восьмисот сорока рублей.
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Армия и оружие

Military Watch: единый двигатель повысит эффективность истребителей Су

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Шоу-бизнес

Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов на карантине

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«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто

Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
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Политика

МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
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