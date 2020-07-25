Армия и оружие
Российская газетаВ порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
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Футбол
Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»
Газета.Ru 16:08
Здоровье
Вирусологи считают, что в России будет больше двух волн коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Ura.ru, в России вирусологи предсказывают не менее двух волн коронавируса.
ToDay News Ufa 14:44
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Киберспорт
Ceb вернулся в стартовый состав OG — SumaiL покинул команду
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс занял позицию офлейнера в стартовом ростере по Dota 2. В составе он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
CyberSport.ru 13:07
Футбол
Врач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в возрасте 48 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Российская газета 17:45
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Киберспорт
Warhammer: Vermintide 2 превысила отметку в 5 млн игроков
Игромания.ру 03:03
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена.
Известия 14:44
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 09:22
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим
Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo 23 июля в 17:48
Игры
TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры
В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru 23 июля в 12:02
Здоровье
Гастроэнтеролог Лупанова оценила пользу супа в рационе россиян
Врач-гастроэнтеролог высшей категории Валентина Лупанова сообщила о важности супов в питании и рассказала о возможных угрозах первого блюда для здоровья человека.
Народные новости 04:50
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Происшествия
Россиянка сбросила убитого мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
Lenta.ru 17:36
Авто
Компания Skoda обновила свои модели в России
Компания Skoda пересмотрела комплектации четырех моделей, доступных на российском рынке.
Новые автомобили 13:19
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 12:44
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Джонсон сообщил, когда Британия победит коронавирус
Коронавирус "уйдет" из Британии к середине следующего года, считает премьер-министр Борис Джонсон.
РИА Новости вчера в 06:28
Политика
Вице-премьер Польши: «Стамбульская конвенция вызывает большие споры»
Отрицательное мнение о Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин, высказала заместитель главы правительства Польши Ядвига Эмильевич, 24 июля сообщает Роlsат News.
ИА Красная Весна вчера в 15:06
Общество
ПФР сообщил об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля
Как сообщает ToDay News Ufa, некоторым категориям российских граждан теперь полагается доплата к пенсии в размере двух тысяч восьмисот сорока рублей.
ToDay News Ufa 03:54
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Армия и оружие
Military Watch: единый двигатель повысит эффективность истребителей Су
Российская газета 23 июля в 03:06
Шоу-бизнес
Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов на карантине
Выступив, артист с удовольствием рассказал, что он делал, чтобы появиться после карантина на публике постройневшим, передаёт «Комсомольская правда».
News.ru 17:25
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com вчера в 01:17
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM 10:04