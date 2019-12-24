Армия и оружие
REGNUMВ порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская». Он был пришвартован к причалу 1-К, что на Карантинном молу. Корабль был спущен на воду в 1996 году, его длина 154 м, ширина 20 м, полное водоизмещение 8775 тонн.
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Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
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Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
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Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС
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Политика
«Северный поток-2» оказалось нечем достраивать
Газопровод «Северный поток-2» оказалось нечем достраивать: судов, которые могут завершить проект, в России в настоящее время нет.
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Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
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Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
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СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла сообщение СМИ о том, что в Закарпатье после пыток убили группу оперативников спецслужбы.
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Суд продлил арест историку Соколову до апреля
Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Просто кровь: В драке, затеянной Квежовичем, ранен племянник Гули
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МЧС предлагает сделать эвакуацию населения в зонах ЧС обязательной
В законодательство готовятся изменения о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
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Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
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В Раде рассказали о планах на 3 млрд долларов от Газпрома
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Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
Напоминаем, что после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту первый пассажирский поезд пересечет мост через Керченский пролив 25 декабря.
Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.
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Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро
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Спорт
Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с WADA
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия.
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Артем Дзюба признан лучшим футболистом России
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.