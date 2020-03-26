Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

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