В порту Бейрута произошли два взрыва
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Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута, сообщает ливанское издание The Daily Star. О причине происшествия пока не сообщается, также нет информации о возможных пострадавших и нанесенном ущербе.В источнике
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