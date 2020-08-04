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Интерфакс
Интерфакс

В порту Бейрута произошли два взрыва

Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута, сообщает ливанское издание The Daily Star. О причине происшествия пока не сообщается, также нет информации о возможных пострадавших и нанесенном ущербе.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

В порту Бейрута произошли два взрыва

Интерфакс11:55
РБК

В Бейруте произошел сильный взрыв

РБК11:41
РИА Новости

В Бейруте прогремел мощный взрыв

РИА Новости11:18
Lenta.ru

Мощный взрыв в Бейруте попал на видео

Lenta.ru11:35
Известия

Сильный взрыв произошел в Ливане

Известия11:30
RT на русском

В Бейруте произошёл взрыв

RT на русском11:24
Российская газета

Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта

Российская газета11:36

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
РИА Новости07:03
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Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А

Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.
REGNUM11:54

Росгвардия прокомментировала драку с десантниками в Парке Горького

"Во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка", – сообщил собеседник агентства.
Москва 242 августа в 14:26
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК05:52
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Пентагон объяснил необходимость ядерных ракет для сдерживания России

В тексте, ссылающемся на доклад Госдепартамента США, говорится, что США еще в 2010 году сняли с дежурства последнюю подобную ракету, в то время как Россия все последние годы занималась модернизацией своего ракетного вооружения.
Lenta.ru11:19
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Хорватия и Сербия по-разному отметят годовщину операции «Буря»

Белград, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM День памяти жертв преступлений против сербского населения в Хорватии во время операции «Буря» Белград и Загреб отмечают по-разному: в то время как в Хорватии это главный национальный праздник, в Сербии этот день вспоминают с болью.
REGNUM06:53
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM04:23
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