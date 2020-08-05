В порту Бейрута в результате взрыва погибла бригада пожарных. Об этом сообщил мэр ливанской столицы Марван Аббуд. "Мы потеряли 10 членов пожарной команды Бейрута", – приводит слова мэра портал портал LBCI Nеws.

В порту Бейрута в результате взрыва погибли десять пожарных

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