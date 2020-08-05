Происшествия
Вести.RuВ порту Бейрута в результате взрыва погибли десять пожарных
В порту Бейрута в результате взрыва погибла бригада пожарных. Об этом сообщил мэр ливанской столицы Марван Аббуд. "Мы потеряли 10 членов пожарной команды Бейрута", – приводит слова мэра портал портал LBCI Nеws.
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Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
Грэм призналась, что сейчас в роли фотографа выступает ее муж Джастин Эрвин, у которого удается делать качественные яркие снимки со смыслом.
Bimru.ru вчера в 10:35
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей
Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
Происшествия
Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика
В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Взгляд-инфо 04:03
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК вчера в 10:52
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Армия и оружие
Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе
Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Авто
Пикап Nissan с пробегом в миллион миль вернули на завод
Курьер Брайан Мерфи из США последние 13 лет проезжал на своём пикапе Nissan Frontier (Navara) около 13 часов ежедневно.
Тарантас Ньюс 04:01
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Происшествия
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной.
Piter.tv 04:21
Здоровье
В Минздраве дали советы страдающим от гипертонии
Людям с гипертонией следует придерживаться ряда правил для сохранения хорошего самочувствия.
Вечерняя Москва 03:33
Футбол
Суд оправдал футболистов Кокорина и Мамаева по статье о хулиганстве
Пресс-служба Мосгорсуда сообщила об отмене апелляционного приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Слово и Дело 03 августа в 11:05
Происшествия
Взрыв в Бейруте повредил судно с российскими моряками
В порту Бейрута остается брошенное судовладельцем судно с российским экипажем.
Московский Комсомолец 06:19
Спорт
Набсовет РУСАДА в среду может поднять вопрос об отставке Гануса
Члены совета могут поднять вопрос об отставке главы Агентства Юрия Гануса, сообщает РБК.
Нева Спорт 05:22
Армия и оружие
Азербайджан насчитал 30 обстрелов со стороны Армении
Кавказский узел вчера в 03:20
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30