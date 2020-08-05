Происшествия

Вести.RuВести.RuВ порту Бейрута в результате взрыва погибли десять пожарных

В порту Бейрута в результате взрыва погибла бригада пожарных. Об этом сообщил мэр ливанской столицы Марван Аббуд. "Мы потеряли 10 членов пожарной команды Бейрута", – приводит слова мэра портал портал LBCI Nеws.
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Губернатор оценил ущерб от взрыва в Бейруте в $3–5 млрд

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В Бейруте около 300 тысяч человек остались без жилья из-за взрыва

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Губернатор Бейрута назвал число оставшихся без дома из-за взрыва

Известия06:16

Около 300 тысячам человек пришлось покинуть дома после взрыва в Бейруте

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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

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«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым

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Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП

Коммерсантъ 05:06
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Происшествия

В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
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На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 19:58
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Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей

Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
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Происшествия

Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика

В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
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Общество

На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса

На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
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В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
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Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
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Армия и оружие

Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе

Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
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Курьер Брайан Мерфи из США последние 13 лет проезжал на своём пикапе Nissan Frontier (Navara) около 13 часов ежедневно.
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В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
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Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной

Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной.
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Людям с гипертонией следует придерживаться ряда правил для сохранения хорошего самочувствия.
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Взрыв в Бейруте повредил судно с российскими моряками

В порту Бейрута остается брошенное судовладельцем судно с российским экипажем.
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Набсовет РУСАДА в среду может поднять вопрос об отставке Гануса

Члены совета могут поднять вопрос об отставке главы Агентства Юрия Гануса, сообщает РБК.
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Азербайджан насчитал 30 обстрелов со стороны Армении

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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

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