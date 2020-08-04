Взрывной волной оказались повреждены здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Пострадало и здание российской посольства, травмы получила сотрудница дипмиссии, сообщает РБК.

В порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра: 78 человек погибли

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