Происшествия

Кавказ ПостКавказ ПостВ порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра: 78 человек погибли

Взрывной волной оказались повреждены здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Пострадало и здание российской посольства, травмы получила сотрудница дипмиссии, сообщает РБК.
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Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

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У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими

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Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

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Происшествия

Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста.
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Происшествия

В Тюмени всех пациентов ОКБ №2 обследуют на коронавирус

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областной клинической больнице №2 Тюмени выявлен 51 зараженный новым коронавирусом, из них 25 — пациенты.
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На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом

На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом.
Lenta.ru 01:10
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Взрыв в ливанской столице мог произойти из-за детонации селитры

Взрыв в порту Бейрута (Ливан) произошёл из-за детонации 2750 тонн селитры, которую выгрузили с судна Rhosus в 2014 году.
Octagon.Media вчера в 23:34
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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч

Отмечается, что больше всего смертей зарегистрировали в США (более 156,7 тыс.), Бразилии (более 95,8 тыс.) и Мексике (более 48,8 тыс.).
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Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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Политика

Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине

В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
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Политика

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Фондовые индексы США выросли на фоне продолжающегося сезона отчетности

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Политика

Кравчук отрицает особый статус для Донбасса в Минских договоренностях

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент страны, Леонид Кравчук сказал, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить "особый статус" отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в конституцию Украины.
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Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова в интервью телеканалу «Звезда» дала россиянам, которые страдают от гипертонии, несколько советов.
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В 2022 году Минфин решил сократить эти расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить до 14,8 млрд рублей.
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Какие функции будут у новых электросчетчиков

По словам Маневича, новые приборы учета позволят внедрить дополнительные сервисы для потребителей и обеспечат возможность более легкой интеграции в сеть возобновляемых источников генерации и микрогенерации.
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
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Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
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Власти Крыма потратят 25 млн, чтобы научиться вызывать дожди

В Крыму власти региона объявили конкурс на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей.
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Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
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Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью

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