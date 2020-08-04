Происшествия
Кавказ ПостВ порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра: 78 человек погибли
Взрывной волной оказались повреждены здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Пострадало и здание российской посольства, травмы получила сотрудница дипмиссии, сообщает РБК.
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«Бомба» хранилась в центре Бейрута несколько лет - и рванула. Кто это допустил?
Царьградвчера в 15:34
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Политика
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС вчера в 22:42
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском вчера в 17:40
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек
В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста.
РБК 01:44
Происшествия
В Тюмени всех пациентов ОКБ №2 обследуют на коронавирус
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областной клинической больнице №2 Тюмени выявлен 51 зараженный новым коронавирусом, из них 25 — пациенты.
REGNUM 01:11
Общество
На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом
На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом.
Lenta.ru 01:10
Происшествия
Взрыв в ливанской столице мог произойти из-за детонации селитры
Взрыв в порту Бейрута (Ливан) произошёл из-за детонации 2750 тонн селитры, которую выгрузили с судна Rhosus в 2014 году.
Octagon.Media вчера в 23:34
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Известия вчера в 04:46
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч
Отмечается, что больше всего смертей зарегистрировали в США (более 156,7 тыс.), Бразилии (более 95,8 тыс.) и Мексике (более 48,8 тыс.).
Газета.Ru 01:15
Футбол
Руководство ФК «Крылья Советов» отправлено в отставку
Руководство самарских «Крыльев Советов» были отправлены в отставку.
Vprognoze.ru вчера в 22:22
Политика
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс вчера в 12:14
Общество
В Приморском крае на 6 августа объявили штормовое предупреждение
Владивосток, 4 августа 2020, 08:08 — REGNUM На территории Приморского края по причине тропического циклона «Хагупит», который придет в регион 6 августа, в четверг, объявлено штормовое предупреждение.
REGNUM вчера в 01:08
Кино
Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны»
Стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал на Youtube-канале трейлер второго сезона сериала "Пацаны" про супергероев.
Экономика сегодня 01:29
Политика
Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
ИА Красная Весна вчера в 12:22
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Экономика
Фондовые индексы США выросли на фоне продолжающегося сезона отчетности
Фондовые индексы США выросли во вторник на фоне осторожного оптимизма инвесторов в отношении прогресса по принятию Вашингтоном нового пакета помощи экономике.
ПРАЙМ вчера в 20:25
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Кравчук отрицает особый статус для Донбасса в Минских договоренностях
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент страны, Леонид Кравчук сказал, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить "особый статус" отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в конституцию Украины.
Интерфакс вчера в 16:31
Здоровье
Страдающим от гипертонии россиянам дали несколько советов
Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова в интервью телеканалу «Звезда» дала россиянам, которые страдают от гипертонии, несколько советов.
Lenta.ru 00:38
Экономика
Затраты на содержание президента предлагают увеличить в России
В 2022 году Минфин решил сократить эти расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить до 14,8 млрд рублей.
EastRussia вчера в 07:33
Общество
Какие функции будут у новых электросчетчиков
По словам Маневича, новые приборы учета позволят внедрить дополнительные сервисы для потребителей и обеспечат возможность более легкой интеграции в сеть возобновляемых источников генерации и микрогенерации.
Вечерний Магадан вчера в 19:12
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
Власти Крыма потратят 25 млн, чтобы научиться вызывать дожди
В Крыму власти региона объявили конкурс на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей.
Общественная служба новостей вчера в 12:36
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru вчера в 03:38
Фигурное катание
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко Спортсменка рассказала об отношении к бывшей наставнице.
Экспресс газета вчера в 09:52
Баскетбол
Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сакраменто» в матче НБА
"Даллас" в овертайме победил "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА.
РИА Новости вчера в 17:42
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости вчера в 20:04
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня вчера в 03:26