Происшествия
REGNUMПремьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
«Я не успокоюсь, пока мы не найдем виновного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение шести лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан»,-- написал премьер в Twitter.Коммерсантъ18:13
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НГС55 12:01
Происшествия
Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
РБК 19:55
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Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
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ТАСС 04:40
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В минувшем сезоне 31-летний Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б.
BetOn 15:25
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Глава Хакасии Валентин Коновалов уверен, что в связи со сложившейся в регионе историей госстроительства республика в ближайшем будущем в состав соседнего Красноярского края не войдет.
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Якутия Daily вчера в 23:32
Армия и оружие
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Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в компании Optima Management Group в Кливленде и Майами, как сообщает агентство Bloomberg, организация связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.
Телеканал 360° 22:09
Происшествия
Суд арестовал владельца турбазы на Алтае, где погибла семья с детьми
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Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
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УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
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