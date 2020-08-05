с чего всё началось

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.

Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 142

Политика Моор представил Путину кандидатуры на пост губернатора ХМАО В списке пять человек Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину пять кандидатов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 7

Футбол Мирзов подарил одежду Кокорину: видео Пресс-служба красно-белых в Twitter опубликовала забавное видео, на котором нападающие Александр Кокорин и Резиуан Мирзов в шутливой манере обнимаются, после чего новичку клуба предлагают примерить предмет одежды.

Шоу-бизнес Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. 308

Политика В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока» Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). 332

Технологии Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт. 8

Космос Rocket Lab разрешили возобновить запуск ракет Компания Rocket Lab сможет возобновить вывод спутников на орбиту с использованием ракет-носителей Electron.

Общество Бурков рассказал, как преобразится набережная Иртыша в Омске По мнению Александра Буркова, в Омске должны быть современные прогулочные теплоходы, которые на некоторых участках реки могли бы использоваться как общественный транспорт. 14

Происшествия В Туве нашли троих пропавших с перевернувшегося катамарана Спасатели нашли трех человек, пропавших с перевернувшегося на реке Улуг-Оо в Туве катамарана.

Футбол «Локомотив» подпишет 31-летнего защитника из итальянской Серии Б В минувшем сезоне 31-летний Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б.

Политика Коновалов заявил всем, что Хакасия в Красноярский край не войдет Глава Хакасии Валентин Коновалов уверен, что в связи со сложившейся в регионе историей госстроительства республика в ближайшем будущем в состав соседнего Красноярского края не войдет.

Политика Вассерман заявил об «ошибке Януковича» у Лукашенко Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими последними действиями в отношениях с Россией совершает такую же ошибку, что и бывший украинский лидер Виктор Янукович.

Экономика Еще один американец купил Lamborghini на выплаты по коронавирусу Уже второй гражданин США попался на том, что купил дорогостоящий спорткар марки Lamborghini на деньги, выделенные властями США на преодоление последствий коронавируса для малого бизнеса. 1

Здоровье За сутки в Якутии выявлено 53 случая коронавируса Единичные случаи есть в Верхоянском, Чурапчинском и другим районах. Об этом 4 августа на брифинге сообщил Глава Якутии Айсен Николаев.

Армия и оружие Военный эксперт оценил возможность немецкой пушки уничтожить «Армату» Выводы украинских журналистов из издания Defence Express о том, что новая немецкая пушка калибром 130 мм может уничтожать российские танки Т-14 «Армата» и другую российскую бронетехнику, не имеют никакой связи с реальностью, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 4 августа. 48

Общество ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в компании Optima Management Group в Кливленде и Майами, как сообщает агентство Bloomberg, организация связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.