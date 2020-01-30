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ТАССВ порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
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Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Мать Аршавина рассказала, почему выселила из квартиры бывшую невестку
Мать экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина рассказала, почему была вынуждена выселить бывшую невестку с детьми из своей квартиры.
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Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
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Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров оценил наращивание группировки войск НАТО в Восточной Европе.
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Вышла игра Warcraft III: Reforged
Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
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Названа зарплата Медведева на новой должности
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
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В клубе из Роттердама футболист провел 14 матчей и забил один гол. Смолов играл за «Локомотив» с августа 2018 года.
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Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
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Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Фигурное катание
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
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Россия закрывает границу на Дальнем Востоке из-за китайского вируса
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия закрывает свою границу на Дальнем Востоке, чтобы остановить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
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Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
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Минобороны РФ сообщило о наступлении сирийской армии в Идлибе
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За выгул опасных собак без намордника введут штраф до 5 тыс. рублей
Статья "Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в общественных местах в нарушение установленных правил" включена в главу "Административные правонарушения, посягающие на правопорядок в общественных местах"