Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Политика Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Киберспорт Вышла игра Warcraft III: Reforged Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.

Политика Помпео прибыл с официальным визитом на Украину Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, украинскими топ-чиновниками и представителями бизнеса.

Технологии Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Космос Когда человечество сможет колонизировать другие планеты? Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.

Политика Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.

Политика Оливер Стоун назвал США «силой зла» Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».