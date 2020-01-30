Происшествия

ТАССТАССВ порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
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На борту задержанного в Италии круизного лайнера оказались 67 россиян

РБК10:33

Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

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67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере

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В порту Италии заблокирован круизный лайнер из-за заболевших туристов

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Первые результаты анализов на коронавирус у туристки с лайнера в Италии отрицательные

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На борту застрявшего из-за коронавируса круизного лайнера оказались россияне

Lenta.ru09:17
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