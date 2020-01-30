Происшествия
ТАССВ порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Происшествия
В Дагестане потушили пожар в министерстве промышленности
Пожар на крыше министерства промышленности в Дагестане и стоящем рядом ангаре потушен, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Экономика
Доллар не переживет победу Берни Сандерса, и цена золота взлетит
Победа Берни Сандерса станет экономической катастрофой для США и доллара, но не для золота, уверен Питер Шифф, известный точными предсказаниями кризиса 2008 года.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Политика
Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова
Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
Здоровье
В Китае коронавирус поразил все регионы
Первый подтверждённый случай заражения новым типом коронавируса зафиксировали в Тибетском автономном районе Китая.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Наука
Созданы вакуумные присоски для передвижения по стенам
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Футбол
Конрад Михалак перейдет в турецкий клуб на правах аренды
Польский легионер «Ахмата» Конрад Михалак закончит нынешний сезон на правах аренды в турецком клубе «Анкарагюджю»Данный переход уже подтвердил президент турецкой команды.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Армия и оружие
США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot
Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
Здоровье
Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье
Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Происшествия
Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»
Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Политика
Захарова назвала предательством своего народа слова Зеленского о войне
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны «переходит все границы» и является «предательством своего народа».
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.