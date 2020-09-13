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Интерфакс
Интерфакс

Минская милиция не подтвердила применение светошумовых гранат

В ГУВД Мингорисполкома не подтвердили информацию о применения светошумовых гранат против протестующих в Минске в воскресенье. Телеграм-каналы распространили информацию о том, что против протестующих в коттеджном поселке Дрозды применялись светошумовые гранаты.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Минская милиция не подтвердила применение светошумовых гранат

Интерфакс11:41
Вести.Ru

Данные о применении светошумовых гранат в Минске не подтвердились

Вести.Ru11:58
РБК

В МВД Белоруссии опровергли сообщения о применении оружия в Дроздах

РБК10:44
Lenta.ru

Белорусские силовики опровергли причастность к выстрелам у поселка Дрозды

Lenta.ru11:14
Газета.Ru

В Минске у домов чиновников, где собрались протестующие, началась стрельба

Газета.Ru09:59
РЕН ТВ

Автозаки поехали на колонну протестующих в Минске

РЕН ТВ10:38
Эхо Москвы

Десятки тысяч людей, по оценкам различных изданий, участвуют в масштабной оппозиционной акции в Минске

Эхо Москвы11:03

В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБК12:16
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Трусова и Валиева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах

Из всех участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Москве, только две спортсменки смогли исполнить четверные прыжки в своих произвольных программах.
Российская газета12:07

ЦСКА — Спартак 2:1 (2-й тайм)

Напомним, что Кокорин пропустил все шесть стартовых матчей "Спартака" в новом сезоне российской премьер-лиги из-за обнаруженного у него спазма.
Вести.Ru13:27
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM09:08
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