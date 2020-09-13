В ГУВД Мингорисполкома не подтвердили информацию о применения светошумовых гранат против протестующих в Минске в воскресенье. Телеграм-каналы распространили информацию о том, что против протестующих в коттеджном поселке Дрозды применялись светошумовые гранаты.