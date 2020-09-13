Минская милиция не подтвердила применение светошумовых гранат
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В ГУВД Мингорисполкома не подтвердили информацию о применения светошумовых гранат против протестующих в Минске в воскресенье. Телеграм-каналы распространили информацию о том, что против протестующих в коттеджном поселке Дрозды применялись светошумовые гранаты.В источнике
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