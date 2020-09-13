В поселке Дрозды в Минске раздались выстрелы, слышны взрывы
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Минская милиция подтверждает стрельбу в воздух силовиков и у поселка «Дрозды»
Эхо Москвывчера в 10:34