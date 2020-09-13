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РЕН ТВ
РЕН ТВ

В поселке Дрозды в Минске раздались выстрелы, слышны взрывы

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, согласно данным ЦИК, победу на них одержал Лукашенко с результатом 80% голосов. Оппозиционные кандидаты не признали итоги выборов, в стране проходят несанкционированные акции протеста.В источнике
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Lenta.ru

Белорусские силовики опровергли причастность к выстрелам у поселка Дрозды

Lenta.ruвчера в 11:14
РЕН ТВ

Милиция Минска: Оружие против собравшихся у Дроздов не применялось

РЕН ТВвчера в 10:47
Интерфакс

Минская милиция не подтвердила применение светошумовых гранат

Интерфаксвчера в 11:41
Вести.Ru

В Минске раздались предупредительные выстрелы

Вести.Ruвчера в 10:10
Газета.Ru

В Минске у домов чиновников, где собрались протестующие, началась стрельба

Газета.Ruвчера в 09:59
РБК

В МВД Белоруссии опровергли сообщения о применении оружия в Дроздах

РБКвчера в 10:44
Эхо Москвы

Минская милиция подтверждает стрельбу в воздух силовиков и у поселка «Дрозды»

Эхо Москвывчера в 10:34

Запорожский автозавод начал производство автомобилей Groupe Renault

В компании отметили, что перед началом производства завод прошел масштабную модернизацию, что позволило ему соответствовать всем стандартам Groupe Renault и выпускать автомобили «международного уровня качества».
Автоновости дня12 сентября в 04:10
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Польский премьер призвал Брюссель и Берлин окончательно остановить «Северный поток - 2»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что с Россией, которая нарушает международное право как на своей территории, так и за ее пределами, невозможен конструктивный диалог.
Московский Комсомолецвчера в 16:52

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru12 сентября в 06:26
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Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08

«Новиков: арбитр неверно назначил пенальти в ворота Динамо»

Арбитр Сергей Лапочкин неверно назначил пенальти в ворота московского "Динамо" в матче 7-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином", считает главный тренер столичной команды Кирилл Новиков.
РИА Новостивчера в 12:21