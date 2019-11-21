Политика
ТК ЗвездаВ МИД РФ отреагировали на угрозы санкций Египту из-за покупки Су-35
В Министерстве иностранных дел России отреагировали на угрозы Соединенных Штатов ввести санкции против Египта в случае приобретения российских многофункциональных истребителей Су-35.
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Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Авто
Mercedes представил кроссовер Maybach GLS
Mercedes-Benz представил на автосалоне в Гуанчжоу новый роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.
Футбол
Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Армия и оружие
Захарова заявила, что РФ будет внимательно следить за НАТО в космосе
Официальный представитель МИД России Мария Захаров заявила, что страна будет внимательно следить за действиями НАТО в космосе.
Футбол
«Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе
Донецкий клуб за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (около 53 000 рублей).
Политика
В Атланте сегодня состоятся пятые демократические дебаты
Пятые демократические дебаты состоятся в Атланте, штат Джорджия, где на выборах губернатора в прошлом ноябре с минимальным отрывом республиканцу проиграла демократ Стейси Абрамс.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Политика
Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах
Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Экономика
Прибыль российских банков за 10 месяцев выросла почти на 42%
Прибыль банковского сектора за 10 месяцев 2019 года достигла 1,7 трлн рублей против 1,2 трлн рублей годом ранее.
Происшествия
Россия экстрадировала разыскиваемого в США наркоторговца
Российские власти передали правоохранительным органам США американского гражданина, разыскиваемого по обвинениям в наркоторговле.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Происшествия
Ректор одного из ведущих медицинских вузов России задержана в Твери
Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Экономика
В России попросили не карать с помощью налогов
Статью 54.1 Налогового кодекса России следует исправить, чтобы компании, пойманные на незаконной оптимизации налогов, не платили больше того, что они должны.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика
В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
В отношении бывшего главы СБУ возбуждено уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака по требованию суда.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Технологии