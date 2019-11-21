Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ МИД РФ отреагировали на угрозы санкций Египту из-за покупки Су-35

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на угрозы Соединенных Штатов ввести санкции против Египта в случае приобретения российских многофункциональных истребителей Су-35.
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