Общество

Газета.RuГазета.RuВ посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
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В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно

Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.
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Посольство оказывает помощь российским морякам в Сингапуре

RT на русском01:30
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Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

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Культуромания вчера в 11:19
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Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

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Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
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Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
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Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Общество

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
РИА Новости 06:03
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Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
REGNUM вчера в 11:13
Общество

КГБ Белоруссии и ФСБ обезвредили группу контрабандистов оружия

В Новгородской и Ленинградской областях с поличным задержали членов группы, причастной к контрабандным поставкам оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа, сообщается на сайте ФСБ.
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Газета.Ru 04 декабря в 08:09
Происшествия

В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 02:29
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
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Общество

Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными

Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
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News.ru вчера в 05:25
Гаджеты

Apple выпустит новые iPhone без единого разъема

Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
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В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

РБК 03:16
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Сергей Лазарев рассказал, планирует ли он жениться

Победитель зрительского голосования «Евровидения-2016» певец Сергей Лазарев рассказал, входит ли женитьба в его ближайшие планы.
iReactor 03:22
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Экономика

Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект

Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2-1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ.
РБК 08:10
Энергетика

ОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи

Квота РФ по сокращению — 228 тыс. баррелей в сутки (более 11 млн т в год), в ноябре сокращение добычи нефти РФ было на уровне 195 тыс. баррелей.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Футбол

Вратарь сборной Германии рассказал о поездке в «райскую» Анапу

27-летний вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Германии Бернд Лено в беседе с "Чемпионатом" вспомнил о поездке в Россию, о которой у него остались крайне позитивные впечатления.
Ruposters.ru 08:16
Спорт

Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
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Игры

На следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие

Разработчики из Bethesda Game Studios объявили, что уже на следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие и пройдут бесплатные выходные.
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Происшествия

Виновника ДТП в Петербурге 104 раза штрафовали за превышение скорости

Виновник резонансного ДТП на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, которое произошло 5 декабря, в 2019 году 105 раз привлекался к административной ответственности, из них 104 — за превышение скорости.
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