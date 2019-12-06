Общество
Газета.RuВ посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Читать в источнике
Оценить270
с чего всё началось
Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.РИА Новостивчера в 21:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Российское посольство прокомментировало арест судна «Севастополь» в Сингапуре
Московский Комсомолец06:39
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Политика
Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже
На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бренды наушников
Лучшими наушниками в 2019 году стали Sennheiser HD 630VB. Рейтинг составили специалисты Роскачества.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Общество
Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ
Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Политика
Лукашенко высказался о слиянии России и Белоруссии
Лукашенко высказался о слиянии России и Белоруссии Президент Белоруссии оказался не в восторге от подобной идеи.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Общество
Кинологи назвали самые популярные в России породы собак
Культура
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
На российскую национальную премию "Виктория" в Кремле Олег Газманов приехал, чтобы наградить победителя в номинации "Городской романс".
Общество
В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей
В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Политика
В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Общество
Сбербанк сообщил о росте числа телефонных мошенников
Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз.
Футбол
В Кремле отреагировали на ситуацию с футбольными фанатами в России
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал сложившуюся в последние дни ситуацию с футбольными болельщиками.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Игры
На следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие
Разработчики из Bethesda Game Studios объявили, что уже на следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие и пройдут бесплатные выходные.
Общество
Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре
Как отмечал Вильфанд, в России ожидается «розовая зима», а в декабре температура будет на 40% выше нормы с неравномерными, «пятнистыми» осадками.
Наука
Создана ежемесячная противозачаточная таблетка
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Происшествия
Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Общество
В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
Здоровье
Метформин от диабета может провоцировать рак
Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.