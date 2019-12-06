Общество
Газета.RuВ посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
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с чего всё началось
Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.РИА Новостивчера в 21:43
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