Общество

Газета.RuГазета.RuВ посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
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В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно

Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.
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