Политика
ИзвестияВ посольстве РФ в Иране подтвердили арест российской журналистки Юзик
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в отеле в Тегеране 2 октября. Об этом в пятницу, 4 октября, рассказал ТАСС пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко. «2 октября российская гражданка была арестована прямо в отеле, где она остановилась в иранской столице», — отметил он.
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В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру 04 октября в 07:18
с чего всё началось
Бывший муж Юзик Борис Войцеховский рассказал, что Юлия несколько лет работала в Тегеране корреспондентом, и недавно она вновь поехала туда по приглашению, но в аэропорту у нее отобрали паспорт.Дождь04 октября в 12:13
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Власти Ирана разъяснят Посольству России причины задержания Юлии Юзик
Комсомольская правдавчера в 10:54
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