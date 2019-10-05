с чего всё началось

В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.

Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в отеле в Тегеране 2 октября. Об этом в пятницу, 4 октября, рассказал ТАСС пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко. «2 октября российская гражданка была арестована прямо в отеле, где она остановилась в иранской столице», — отметил он.

В посольстве РФ в Иране подтвердили арест российской журналистки Юзик

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