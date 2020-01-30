Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
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с чего всё началось
Американская сторона наносит ущерб лишь собственным интересам, вводя ограничительные меры в отношении России, подрывает основу для взаимовыгодного сотрудничества с ней — так в российском посольстве прокомментировали
 новые санкции США.
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