с чего всё началось

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Политика Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

Общество Франкфуртский автосалон покидает Франкфурт В 2019 г. закончился срок контракта ассоциации VDA и выставочного центра Мессе Франкфурт, где в последние годы в Германии проходил международный автосалон.

Политика Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев Другим указом президент России уволил Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Энергетика Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.

Политика В ФСБ приостановили следствие по делу украинских моряков ФСБ приостановило предварительное следствие по делу украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернули в Украину в рамках обмена пленными.

Политика Украина приняла решение относительно участия в ПАСЕ Украинская делегация отказалась покидать ПАСЕ из-за того, что большинство депутатов поддержали возвращение России полномочий в полном объёме.