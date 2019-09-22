Посольство России в Великобритании разделяет стремление британца Чарльза Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, летом 2018 года подвергся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в городе Эймсбери, установить точную картину произошедшего с ним, но указывает на то, что Россия неподсудна английским судам.

с чего всё началось

Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн). Британец и его спутница Дон Стерджес 30 июня прошлого года были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии.

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