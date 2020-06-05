Политика
Говорит МоскваВ посольстве России в Чехии назвали провокацией высылку дипломатов
Сегодня Чехия выслала двух российских дипломатов. Причина — якобы ввоз в страну одним из сотрудников дипмиссии рицина. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Андрей Бабиш.
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Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях
Интерфаксвчера в 08:21
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Политика
Глава Египта объявил о новой инициативе по преодолению кризиса в Ливии
Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.
BFM.ru 08:44
Шоу-бизнес
Директор Алибасова сообщил о его исчезновении
News.ru 10:51
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:52
Общество
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.
ТАСС 12:59
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Финансы
Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ 04 июня в 11:24
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Культура
Скончалась актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Вечерняя Москва 11:11
Энергетика
Новак дал оценку влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти
Положительное влияние сделки ОПЕК+ на восстановление мирового спроса на нефть отметил Министр энергетики РФ Александр Новак 6 июня в ходе открытия заседания комитета министров ОПЕК+.
ИА Красная Весна 12:25
Футбол
58 лет назад сборная СССР вытащила матч с Уругваем. Советский футболист разделил титул лучшего бомбардира ЧМ
Спорт-Экспресс 09:13
Общество
Китайское издание восхитилось российской колбасой
Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
Авто
КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа
Что касается грузоподъемности авто, то она составляет 50 тонн, что сравнимо с начальными моделями карьерный БелАЗов.
32CARS.ru вчера в 15:40
Общество
Бэнкси посвятил картину протестам в США
РЕН ТВ 09:28
Футбол
Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»
РИА Новости 11:49
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Политика
Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство .
Znak.com 04 июня в 09:36
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие
REGNUM вчера в 03:28
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru 06:26
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Общество
Власти Татарстана частично отменили перчаточно-масочный режим
Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, а именно в парках, скверах и на детских площадках.
РБК 10:47
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей вчера в 10:25
Религия
Православные отмечают Родительскую субботу перед Троицей
Православные верующие 6 июня, накануне дня Святой Троицы, отмечают Вселенскую родительскую субботу.
News.ru вчера в 23:06
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34