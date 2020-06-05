Сегодня Чехия выслала двух российских дипломатов. Причина — якобы ввоз в страну одним из сотрудников дипмиссии рицина. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

В посольстве России в Чехии назвали провокацией высылку дипломатов

Политика Глава Египта объявил о новой инициативе по преодолению кризиса в Ливии Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". 2,4K

Общество Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 874

Финансы Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. 55

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,1K

Энергетика Новак дал оценку влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти Положительное влияние сделки ОПЕК+ на восстановление мирового спроса на нефть отметил Министр энергетики РФ Александр Новак 6 июня в ходе открытия заседания комитета министров ОПЕК+.

Общество Китайское издание восхитилось российской колбасой Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina. 343

Авто КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа Что касается грузоподъемности авто, то она составляет 50 тонн, что сравнимо с начальными моделями карьерный БелАЗов. 3

Политика Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство . 1,6K

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 530

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). 924

Общество Власти Татарстана частично отменили перчаточно-масочный режим Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, а именно в парках, скверах и на детских площадках.

Политика Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. 3,6K

Общество Платошкина отправили под домашний арест Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР. 3,9K