Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ посольстве России в Чехии назвали провокацией высылку дипломатов

Сегодня Чехия выслала двух российских дипломатов. Причина — якобы ввоз в страну одним из сотрудников дипмиссии рицина. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Андрей Бабиш.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата

РИА Новостивчера в 08:18

Высылка двух российских дипломатов из Чехии. Главное

ТАССвчера в 13:17

Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях

Интерфаксвчера в 08:21

Скандал вокруг россиян и рицина в Чехии оказался не шпионским

Коммерсантъвчера в 15:40

Посольство России назвало «провокацией» высылку двух дипломатов из Чехии

РБКвчера в 09:12

Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии

RT на русскомвчера в 08:36

Названа дата отъезда высланных из Чехии россиян

Известиявчера в 09:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика

Глава Египта объявил о новой инициативе по преодолению кризиса в Ливии

Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.
BFM.ru 08:44
Шоу-бизнес

Директор Алибасова сообщил о его исчезновении

News.ru 10:51
9
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:52
2,4K
Общество

Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.
ТАСС 12:59
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
691
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
874
Финансы

Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ 04 июня в 11:24
55
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
2,1K
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
2,4K
Культура

Скончалась актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Вечерняя Москва 11:11
Энергетика

Новак дал оценку влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти

Положительное влияние сделки ОПЕК+ на восстановление мирового спроса на нефть отметил Министр энергетики РФ Александр Новак 6 июня в ходе открытия заседания комитета министров ОПЕК+.
ИА Красная Весна 12:25
Футбол

58 лет назад сборная СССР вытащила матч с Уругваем. Советский футболист разделил титул лучшего бомбардира ЧМ

Спорт-Экспресс 09:13
Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
343
Авто

КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа

Что касается грузоподъемности авто, то она составляет 50 тонн, что сравнимо с начальными моделями карьерный БелАЗов.
32CARS.ru вчера в 15:40
3
Общество

Бэнкси посвятил картину протестам в США

РЕН ТВ 09:28
11
Футбол

Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»

РИА Новости 11:49
Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
3,8K
Политика

Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство .
Znak.com 04 июня в 09:36
1,6K
Гаджеты

В Сети появились фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Srnsk 11:24
4
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие

REGNUM вчера в 03:28
273
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
530
Общество

Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru 06:26
27
Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
607
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
924
Общество

Власти Татарстана частично отменили перчаточно-масочный режим

Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, а именно в парках, скверах и на детских площадках.
РБК 10:47
Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
3,6K
Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей вчера в 10:25
48
Религия

Православные отмечают Родительскую субботу перед Троицей

Православные верующие 6 июня, накануне дня Святой Троицы, отмечают Вселенскую родительскую субботу.
News.ru вчера в 23:06
211
Общество

Платошкина отправили под домашний арест

Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
3,9K
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
376
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное