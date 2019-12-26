Политика

ИзвестияИзвестияВ России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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В Крыму ответили на слова посольства США о запуске поездов на полуостров

РБК16:13

В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту

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В Крыму ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

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США назвали «вопиющим неуважением» запуск поездов по Крымскому мосту

Life.ru08:08

Посольство США прокомментировало запуск поездов по Крымскому мосту

Московский Комсомолец07:35

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Известия15:05

В США осудили запуск ж/д движения по Крымскому мосту

Rambler News Service07:23
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Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Политика

Санкции США против «Северного потока — 2»: Европа должна защищаться (Der Standard, Австрия) (Der Standard)

Экстерриториальное применение законов США против неамериканских компаний — обычное дело в Вашингтоне, например, что касается Кубы или Ирана.
ИноСМИ 16:12
Происшествия

В Абакане горит торговый павильон

Газета.Ru 15:27
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Названа предварительная причина смерти Галины Волчек

Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.
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Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
RT на русском 15:05
Армия и оружие

Армения получит современные вооружения в 2022-2023 годах

Армения предприняла конкретные шаги для приобретения новых современных вооружений в 2022-2023 годах, сказал начальник Генштаба Армении Артак Давтян на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о возможности закупки ЗРК С-400.
Sputnik Армения 06:29
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Происшествия

На главу района Воронежской области совершено покушение

Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Коммерсантъ 04:05
Футбол

Мактомини повредил связку колена. Он покидал стадион на костылях

Мактомини покидал «Олд Траффорд» на костылях. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета 11:04
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд

ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
Спорт-Экспресс 13:59
Хоккей

Сборная России уступила Чехии в дебютном матче МЧМ-2020

Газета.Ru 11:57
Армия и оружие

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru 15:05
Космос

«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны

Российская газета 15:04
Политика

Матвиенко пообещала жесткий ответ на притеснение Sputnik в Эстонии

Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
РИА Новости 09:40
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
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Политика

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

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Семья Заворотнюк резко отреагировала на последние новости об актрисе

На журналистов тотчас же упала волна просмотров и критики. К критикам присоединилась и семья Заворотнюк.
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Ученые выяснили, как время суток влияет на память

Японские специалисты выяснили, какое время суток лучше влияет на память.
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Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну

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Песков рассказал, как Путин встречает Новый год

Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
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Михаил Боярский отмечает 70-летний юбилей

В этот четверг, 26 декабря, известному российскому актеру Михаилу Боярскому исполняется 70 лет.
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Казанский «Зенит» в девятый раз выиграл Кубок России

Казанский клуб в девятый раз в своей истории завоевал Кубок России. Это рекордный показатель среди команд страны.
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Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
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В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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ANSA: Ибрагимович согласился перейти в «Милан»

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Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством

Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов.
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