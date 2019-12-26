Политика
ИзвестияВ России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2»: Европа должна защищаться (Der Standard, Австрия) (Der Standard)
Экстерриториальное применение законов США против неамериканских компаний — обычное дело в Вашингтоне, например, что касается Кубы или Ирана.
Происшествия
В Абакане горит торговый павильон
Шоу-бизнес
Названа предварительная причина смерти Галины Волчек
Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
Армия и оружие
Армения получит современные вооружения в 2022-2023 годах
Армения предприняла конкретные шаги для приобретения новых современных вооружений в 2022-2023 годах, сказал начальник Генштаба Армении Артак Давтян на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о возможности закупки ЗРК С-400.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
На главу района Воронежской области совершено покушение
Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Футбол
Мактомини повредил связку колена. Он покидал стадион на костылях
Мактомини покидал «Олд Траффорд» на костылях. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд
ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Космос
«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
Политика
Матвиенко пообещала жесткий ответ на притеснение Sputnik в Эстонии
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске
Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк резко отреагировала на последние новости об актрисе
На журналистов тотчас же упала волна просмотров и критики. К критикам присоединилась и семья Заворотнюк.
Наука
Ученые выяснили, как время суток влияет на память
Японские специалисты выяснили, какое время суток лучше влияет на память.
Политика
Песков рассказал, как Путин встречает Новый год
Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский отмечает 70-летний юбилей
В этот четверг, 26 декабря, известному российскому актеру Михаилу Боярскому исполняется 70 лет.
Волейбол
Казанский «Зенит» в девятый раз выиграл Кубок России
Казанский клуб в девятый раз в своей истории завоевал Кубок России. Это рекордный показатель среди команд страны.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Общество
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Футбол
ANSA: Ибрагимович согласился перейти в «Милан»
Происшествия
Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством
Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов.
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.