Политика
Lenta.ruПосольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск
Сотрудники американского посольства путешествуют по России, чтобы лучше ее понять. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.
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Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше ее понять, это часть нормальной дипломатической практики, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.РИА Новостивчера в 13:28
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«Путешествуют по России»: в посольстве США объяснили, зачем его сотрудники приезжали в Северодвинск
Новости Архангельска 29.ru04:33
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