Политика

Lenta.ruLenta.ruПосольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск

Сотрудники американского посольства путешествуют по России, чтобы лучше ее понять. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.
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Посольство США объяснило, зачем дипломаты поехали в Северодвинск

Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше ее понять, это часть нормальной дипломатической практики, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.
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