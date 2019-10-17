Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше ее понять, это часть нормальной дипломатической практики, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

с чего всё началось

Сотрудники американского посольства путешествуют по России, чтобы лучше ее понять. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

Авто «АвтоВАЗ» проверит наличие динамиков в выпущенных Lada Largus Онлайн, дилеры АвтоВАЗа получили предписание "О доукомплектовании автомобиля", который гласит, что в указанных в приложении 689 автомобилях Lada Largus, отгруженных в период со 2 июля по 26 сентября 2019 года, необходимо проконтролировать наличие динамиков задних дверей, и при необходимости провести работы по установке громкоговорителей "8200309487".

Энергетика В Польше опровергли увеличение мощностей для поставок газа на Украину «В связи с пресс-релизами, опубликованными украинскими компаниями "Уктрансгаз" и "Нафтогаз", об увеличении доступной пропускной способности соединяющего Польшу и Украину газопровода до 6,6 млрд кубометров в год, Gaz-Sistem сообщает, что существующая газовая инфраструктура на польско-украинской границе не позволяет поставлять такой объем газа из Польши на Украину», - говорится в сообщении.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Политика Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.

Политика Трамп подтвердил отставку министра энергетики Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.

Общество В России хотят запретить пластиковые пакеты Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».

Политика Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.