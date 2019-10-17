Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше ее понять, это часть нормальной дипломатической практики, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

с чего всё началось

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда. Об этом 17 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс.

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

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