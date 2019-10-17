Политика
ИзвестияВ посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда. Об этом 17 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс.
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с чего всё началось
Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше ее понять, это часть нормальной дипломатической практики, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.РИА Новостивчера в 13:28
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«Путешествуют по России»: в посольстве США объяснили, зачем его сотрудники приезжали в Северодвинск
Новости Архангельска 29.ru04:33
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Происшествия
На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
RT на русском 03:27
Экономика
Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится
В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.
Ведомости вчера в 17:22
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Происшествия
В Белгородской области задержали главу района, сообщил источник
В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.
РИА Новости 04:30
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Общество
В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на Евровидение
Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что участников национального отбора на Евровидение-2020 от Украины не будут проверять относительно выступлений в России, несмотря на наличие соответствующего пункта в договоре.
RT на русском 04:09
Происшествия
Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления
Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Интерфакс 04:47
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Шоу-бизнес
Лобода отпраздновала день рождения с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования своего 37-летия.
Известия 04:45
Происшествия
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово
С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
Российская газета 03:45
Происшествия
Пенсионерку на Porsche обстреляли в Ленобласти
Неизвестный злоумышленник обстрелял автомобиль Porsche в Выборгском районе Ленинградской области. За рулем иномарки находилась пенсионерка.
REGNUM 02:04
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Гаджеты
Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября
Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
Актуальные Новости 02:46
Здоровье
Более 30 человек скончались в США от курения вейпов
Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщил, что более 30 человек скончались от вейпинга.
Комсомольская правда вчера в 17:22
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру вчера в 12:58
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Футбол
Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну
Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.
RT на русском 04:28
Шоу-бизнес
Бочкарева ответила на обвинения в пиаре на скандале с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева в шутку назвала гениальными сообщения, что она намеренно устроила скандал с наркотиками ради пиара.
РИА Новости вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Поклонники Заворотнюк коллективно помолились за ее здоровье
Близкие и поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, диагностирован рак головного мозга, положительно оценили идею провести коллективную молитву в поддержку заслуженной артистки России.
iReactor 04:35
Футбол
Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru вчера в 14:04
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Происшествия
Отец Виктора Цоя оценил новую версию гибели музыканта
Ранее журналист Лев Годованник и эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения выдвинули новую версию гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя.
Газета.Ru 04:38
Футбол
В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Чемпионат вчера в 14:26
Армия и оружие
ВСУ обстреляли все направления ДНР
За прошедшие сутки солдаты Вооруженных формирований Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 300 боеприпасов.
КП - Донецк 04:24
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42