Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы. Возможно, у меня нет такой точной информации, возможно, они уже и приехали.

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В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

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