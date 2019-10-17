Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше ее понять, это часть нормальной дипломатической практики, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

с чего всё началось

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США. Об этом сообщает РИА "Новости". Она назвала частью "нормальной дипломатической активности" путешествие дипломатов по стране.

В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

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