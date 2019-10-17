Политика

Газета.RuГазета.RuВ посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США. Об этом сообщает РИА "Новости". Она назвала частью "нормальной дипломатической активности" путешествие дипломатов по стране.
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с чего всё началось

Посольство США объяснило, зачем дипломаты поехали в Северодвинск

Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше ее понять, это часть нормальной дипломатической практики, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.
РИА Новостивчера в 13:28

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Задержанные в Северодвинске дипломаты США хотели «лучше понять» Россию

REGNUMвчера в 15:59

США объяснили поездку задержанных дипломатов желанием понять Россию

РБКвчера в 17:28

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

Известиявчера в 16:45

Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск

Lenta.ruвчера в 17:35

В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

Газета.Ruвчера в 15:48

Дипломаты США поехали в Северодвинск, чтобы лучше понять Россию

Московский Комсомолецвчера в 13:55

Посольство США объяснило, зачем дипломаты поехали в Северодвинск

РИА Новостивчера в 13:28
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 01:50, Вашингтон
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 16 октября в 12:35
Спорт

Япония захотела провести Олимпиаду на Курилах

URA.Ru 00:36
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Политика

Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат

Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Украина.ру вчера в 09:45
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.
RT на русском вчера в 01:07
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Армия и оружие

Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

Ferra вчера в 09:37
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 13:44
Происшествия

Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции

Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
РИА Новости вчера в 21:43
Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 11:27
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Экономика

Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
Газета.Ru 01:42
Армия и оружие

О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции

Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Военное обозрение вчера в 06:30
Происшествия

Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

РИА Новости вчера в 23:10
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Экономика

ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Общество

Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане

16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM вчера в 01:39
Футбол

Кокорин тренируется с основным составом «Зенита»

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин проводит тренировку с основным составом команды.
РИА Новости вчера в 05:52
Наука

Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне

Американские ученые узнали, что некоторые люди могут высыпаться всего за четыре, а не за восемь часов сна.
МедиаПоток вчера в 11:14
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес

Sportbox.RU вчера в 19:53
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ведомости вчера в 17:45
Общество

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru 16 октября в 23:46
Единоборства

Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
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