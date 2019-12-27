Политика

Газета.RuГазета.RuВ посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН. Об этом он рассказал в интервью изданию "Зеркало недели".
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