Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН. Об этом он рассказал в интервью изданию "Зеркало недели".

В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс

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