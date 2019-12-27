Политика
Газета.RuВ посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН. Об этом он рассказал в интервью изданию "Зеркало недели".
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Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Технологии
Пользователи «Юлы» смогут рассчитать срок продажи товара по фотографии
Сервис объявлений «Юла» представил новый формат публикации товаров — теперь на основе загруженных фотографий приложение сможет спрогнозировать срок продажи при различных ценовых значениях.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Армия и оружие
Россия нарастит потенциал войск на границе с Центральной Азией
Россия в следующем году продолжит наращивать боевой потенциал войск Центрального округа, охраняющих, в том числе, границу со странами Центральной Азии.
Общество
На Николая Расторгуева подал в суд Пенсионный фонд РФ
У Николая Расторгуева появились неожиданные проблемы с законом. На артиста и его партнеров подал в суд Пенсионный фонд России.
Армия и оружие
Инновационные боевые комплексы Армии ДНР и провалы диверсантов ВСУ: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Экономика
Кабмин Украины передал на приватизацию более 500 госпредприятий
Кабинет министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий на общую стоимость более 12 млрд гривен.
Здоровье
Западные СМИ рассказали, как Путин помог России протрезветь
Президент России Владимир Путин сделал здоровый образ жизни важной частью своего имиджа в общественных отношениях, что положительно сказывается на жизни россиян.
Наука
Воду и нефть разделили тончайшей мембраной
Ученые из Университета Кобе разработали ультратонкую мембрану из устойчивого к загрязнению кремнезема для высокоэффективного отделения нефти от воды.
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Политика
В Кремле сообщили о проработке визита Путина в Вифлеем
Визит Президента России Владимира Путина в Вифлеем, запланированный на 23 января, находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолёта в Казахстане
Власти Казахстана назвали предварительную причину крушения самолета Fokker-100, передает ОТР.
Авто
В России выявили 1,5 миллиона машин с дефектами подушек безопасности
В России эксплуатируется более 1,5 миллиона машин, в которых установлены дефектные подушки безопасности японской компании Takata.
Политика
Турция призывает Европу поддержать «Турецкий поток»
Трубопровод предназначен для турецкого рынка и для Южной Европы Напомним, газопровод "Турецкий поток" прокладывается по дну Черного моря из России в Турцию и далее в европейские страны.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Общество
В Москве похищен лимузин Сталина
Гаджеты
Открылась любопытная особенность Xiaomi Mi 10
Смартфон Xiaomi Mi 10 впервые официально производитель упомянул во время анонса SoC Snapdragon 865, так что мы точно знаем, на какой платформе будет основан новый флагман.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Общество
Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения
В пятницу журналисты задали Пескову вопрос, насколько уместно то, что Москва тратит такие деньги на Новый год и украшения и есть ли диспропорция между тратами Москвы и тратами других регионов.
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.