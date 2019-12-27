Политика

RT на русскомRT на русскомВ посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
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Пушков оценил идею США о вводе миротворцев ООН в Донбасс

Газета.Ru10:27

США захотели ввести миротворцев в Донбасс

Lenta.ru06:12

В США считают целесообразным ввести в Донбасс миротворцев ООН

REGNUM06:35

В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

RT на русском06:34

США выступили за введение миротворцев ООН в Донбасс

Московский Комсомолец06:29

Пушков высказался о вводе миротворцев ООН в Донбасс

News.ru07:46

США выступили за введение миротворцев в Донбасс

Национальная служба новостей05:51
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Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Lenta.ru 12:41
Происшествия

Названо количество выживших при крушении самолета в Казахстане

На официальной странице аэропорта Алма-Аты в Facebook появилась информация о количестве выживших после крушения самолета Fokker-100.
АМИТЕЛ 01:59
Политика

Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
ФАН 13:32
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
РБК 09:24
Экономика

Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов

В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 12:48
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Футбол

«Милан» объявил о возвращении Златана

Российская газета 13:35
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru вчера в 11:25
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Политика

Эрдоган сел за руль первого турецкого электромобиля

РИА Новости 09:08
Политика

На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Pravda.Ru 08:40
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Хоккей

Женская сборная России уступила США на МЧМ-2020

Женская молодёжная сборная России проиграла команде США со счётом 0:1 в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Чемпионат 13:02
Спорт

Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
RT на русском 12:56
Политика

В Черногории тысячи верующих протестуют против нового закона о церкви

Закон ущемляет права прихожан и самой Сербской православной церкви, единственной канонической на данный момент в Черногории.
Вести.Ru 12:53
Общество

Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:09
Происшествия

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Интерфакс 08:49
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко сломала руку перед родами

Уже через несколько недель Анастасия Костенко станет мамой во второй раз.
ГлобалМСК.ру 04:06
Политика

В РАН оценили план запустить «Северный поток — 2» до конца 2020 года

Stefan Sauer / Global Look Press Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал журналистам слова главы Министерства энергетики РФ Александра Новака о том, что газопровод "Северный поток - 2" будет запущен до конца 2020 года.
РЕН ТВ 12:53
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на ЧР с мировым рекордом

16-летняя российская фигуристка Алена Косторная вновь поразила всех своей короткой программой на Чемпионате России в Красноярске.
Московский Комсомолец 10:15
Армия и оружие

В Российском технологическом университете появился курс по «пси-воздействию», «боевым мемам» и «плану Даллеса»

В Институте комплексной безопасности и специального приборостроения (одно из подразделений Российского технологического университета МИРЭА) проходит курс, в рамках которого студенты изучают «пси-воздействие», «духовную войну» и «план Даллеса».
Дождь 12:24
Футбол

Футболисты «Спартака» сделали новогодние подарки детям из школы-интерната

Благотворительный фонд голкипера «Спартака» Артема Реброва «Своими глазами» и благотворительный фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ» стали организаторами акции в поддержку детей из школы-интерната.
Sport24.ru 13:00
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
ТАСС 11:56
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform вчера в 07:02
Армия и оружие

WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РБК 13:31
Общество

Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 05:54
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
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