Политика
RT на русскомВ посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
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Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Происшествия
Названо количество выживших при крушении самолета в Казахстане
На официальной странице аэропорта Алма-Аты в Facebook появилась информация о количестве выживших после крушения самолета Fokker-100.
Политика
Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Экономика
Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов
В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Футбол
«Милан» объявил о возвращении Златана
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электромобиля
Политика
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Хоккей
Женская сборная России уступила США на МЧМ-2020
Женская молодёжная сборная России проиграла команде США со счётом 0:1 в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Спорт
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Политика
В Черногории тысячи верующих протестуют против нового закона о церкви
Закон ущемляет права прихожан и самой Сербской православной церкви, единственной канонической на данный момент в Черногории.
Общество
Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко сломала руку перед родами
Уже через несколько недель Анастасия Костенко станет мамой во второй раз.
Политика
В РАН оценили план запустить «Северный поток — 2» до конца 2020 года
Stefan Sauer / Global Look Press Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал журналистам слова главы Министерства энергетики РФ Александра Новака о том, что газопровод "Северный поток - 2" будет запущен до конца 2020 года.
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на ЧР с мировым рекордом
16-летняя российская фигуристка Алена Косторная вновь поразила всех своей короткой программой на Чемпионате России в Красноярске.
Армия и оружие
В Российском технологическом университете появился курс по «пси-воздействию», «боевым мемам» и «плану Даллеса»
В Институте комплексной безопасности и специального приборостроения (одно из подразделений Российского технологического университета МИРЭА) проходит курс, в рамках которого студенты изучают «пси-воздействие», «духовную войну» и «план Даллеса».
Футбол
Футболисты «Спартака» сделали новогодние подарки детям из школы-интерната
Благотворительный фонд голкипера «Спартака» Артема Реброва «Своими глазами» и благотворительный фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ» стали организаторами акции в поддержку детей из школы-интерната.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе
Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.