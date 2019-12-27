Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.

В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

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