Политика
RT на русскомВ посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
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Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Хоккей
«Трактор» обменяет Кручинина в «Салават» на двух игроков «Тороса»
Как стало известно «Чемпионату» «Трактор» обменяет нападающего Алексея Кручинина в «Салават Юлаев» на Николая Чебыкина и Владимира Бобылёва.
Музыка
Группа «Кино» собралась после распада и исполнила песню «Троллейбус»
Сегодня, 27 декабря, на сайте издания «Коммерсантъ» состоялась премьера новой версии песни «Троллейбус» группы «Кино».
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Спорт
CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России
Спортивный арбитражный суд (CAS) может ужесточить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России после разбирательств, передает РИА "Новости".
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Происшествия
Опубликовано видео с места страшной смертельной аварии под Пензой
В одном из тематических Интернет-пабликов соцсети ВКонтакте было обнародовано видео, на котором запечатлены последствия страшной смертельной аварии под Пензой.
Политика
В бундестаге обвинили Трампа в попытке экономически подчинить Европу
В бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу путём введения санкций против «Северного потока — 2».
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Авто
Появилось видео прототипа Tesla Model Y с двумя моторами
Прототип Tesla Model Y с двумя движками был заснят в округе Сан-Луис-Обиспо (Калифорния) во время дорожных тестов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Примадонна Российской эстрады Алла Пугачева выступила с жесткой критиков против участия Ольги Бузовой в «Голубом огоньке».
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева произвела фурор в образе рокерши
Терешкович проделала большую работу, представ сразу в нескольких образах.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слова Собчак о работе в маникюрном салоне
Ранее Собчак на своём шоу заявила, что Рудковская работала «маникюршей» в сочинском салоне, где через некоторое время встретила бизнесмена Виктора Батурина.
Экономика
На ОЭЗ «Алабуга» откроют завод по производству смол за 1,3 млрд рублей
Инвестиции оцениваются в 1,3 млрд руб. За счет нового завода планируется создать 100 рабочих мест.
Армия и оружие
Американские и российские военные подрались в Сирии
На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
Политика
Посольство США предложило решение проблемы границы в Донбассе
12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что он хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей с Россией на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Политика
Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе
Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Технологии
В LG создали смарт-теплицу для круглогодичного выращивания растений
Подключение к теплице происходит посредством смартфона.
Футбол
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
Политика
Переговоры России и Украины по транзиту газа стартовали в Вене
Напомним, контракт на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает 31 декабря.