Политика

RT на русскомRT на русскомВ посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
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В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

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