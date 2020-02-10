Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПосольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства России в Таиланде, погибшей девочке было 6 лет, мальчику - 12 лет.
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