Происшествия
Российская газетаПосольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства России в Таиланде, погибшей девочке было 6 лет, мальчику - 12 лет.
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Стали известны подробности о ребенке, погибшем при столкновении катеров в Таиланде
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