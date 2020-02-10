Происшествия
Газета.RuВ посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
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Стали известны подробности о ребенке, погибшем при столкновении катеров в Таиланде
Первый областной07:54
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Происшествия
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