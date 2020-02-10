Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

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