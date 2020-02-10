Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

РИА Новости10:04

«Комсомолка» дозвонилась до дяди погибших в Таиланде детей из Челябинска

КП - Челябинск07:14

Стали известны подробности о ребенке, погибшем при столкновении катеров в Таиланде

Первый областной07:54

Челябинский минсоц прокомментировал гибель двух детей в Пхукете

Южноуральская панорама06:46

Бабушка и дедушка погибших в Таиланде детей оказались среди пострадавших

Интерфакс05:04

Челябинский министр рассказала о родителях погибших в Таиланде детей

URA.Ru07:38

Отец погибших в Таиланде детей из Челябинска рассказал, вышли ли на семью власти

74.ru07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии

Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:35
Шоу-бизнес

На Светлану Лободу ополчились из-за жалобы на тяжёлую работу артиста

Лобода в подписи к публикации пожаловалась на тяжёлый труд артиста. Светлана Лобода активно ведёт свою страничку в Instagram.
Uznayvse.ru 07:28
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Экономика

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
ТАСС вчера в 02:03
Наука

Установлено участие иммунных клеток в удалении ненужных воспоминаний

Ученые связывает это процесс с активностью микроглии — иммунных клеток, специализирующихся на работе в тканях центральной нервной системы Макрофаги играют большую роль в постоянных реорганизациях и перестройках нейронных сетей.
ToDay News Ufa 03:37
Здоровье

Калужские больницы могут возглавить гендиректора

Губернатор предложил реформировать систему управления медицинскими учреждениями.
ГТРК Калуга 01:35
Общество

Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
РБК вчера в 12:31
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Авто

Эксперты рассказали, почему водители Audi, BMW и Mercedes чаще хамят

Как отмечает профессор, в большинстве своем владельцы автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz это эгоцентричные мужчины, которые по своей натуре являются склочными, упрямыми, нередко даже невыносимыми.
SpeedMe 07:25
Происшествия

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета 04:57
Политика

Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
Происшествия

Суд арестовал устроившего в московском метро пранк с коронавирусом

Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
Газета.Ru 09:12
Кино

Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации

Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
ТАСС вчера в 23:28
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
РБК 06:31
Здоровье

Находящиеся в России два пациента с коронавирусом готовятся к выписке

Два гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, в настоящее время готовятся к выписке.
RT на русском 08:44
Политика

В Чувашии уволили еще двух министров

В Чувашии своих должностей лишились еще два министра. Врио главы республики подписал соответствующие указы.
PRO Город Чебоксары 09:20
Шоу-бизнес

Любовь Успенская после концерта в Ставрополе упрекнула журналистов

Выступление Любови Успенской состоялось в ставропольском Дворце культуры и спорта вечером 9 февраля.
АТВмедиа 03:30
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru 07:50
Экономика

Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
РБК 09:09
Армия и оружие

Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео

В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Аргументы и Факты вчера в 04:17
Происшествия

В Сергиевом Посаде произошла массовая драка со стрельбой

Кадры видеосъемки, зафиксировавшей массовую драку с избиением и стрельбой в горде Сергиев Посад, опубликовал 9 февраля Telegram-канал Mash.
Красная весна вчера в 14:19
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин.
Москва 24 07 февраля в 07:55
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости 09:14
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Экономика

ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.
РБК 07:34
Политика

На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
RT на русском 09:09
Общество

Домашний арест Калви и Дельпалю продлили до мая

Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил до 13 мая сроки домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 10:16
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском 01:36
ещё по теме
Главное