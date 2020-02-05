с чего всё началось

Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй. Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России в ночь на 5 февраля эвакуировали из КНР 144 человека, из них 128 граждан РФ, 16 — граждане СНГ.

В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая

Культура Умер белорусский режиссер Борис Луценко Скончался известный белорусский режиссер, народный артист Белоруссии Борис Луценко, ему было 82 года, сообщили РИА Новости в среду в белорусском Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.

Кино Появился трейлер боевика «Форсаж 9» Российская премьера картины запланирована на 21 мая. Как писал NEWS.ru, 28 января в Сети появился тизер боевика «Форсаж 9».

Политика В Кремле ответили на вопрос о применении закона об оскорблении власти Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, конституции или органам власти был подписан 18 марта прошлого года.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Политика ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.

Происшествия Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Футбол В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022 Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Кино Disney назвала даты премьеры сериалов Marvel Айгер не уточнил, когда ожидать старта "Локи", однако, по данным The Verge, премьера запланирована на первую половину 2021 года.InterMedia напоминает: тизер сериалов Marvel, в котором главных героев можно увидеть в новой обстановке, недавно показали на "Супербоуле".

Политика Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Экономика Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.