Общество
Daily StormВ посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая
Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй. Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России в ночь на 5 февраля эвакуировали из КНР 144 человека, из них 128 граждан РФ, 16 — граждане СНГ.
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Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Культура
Умер белорусский режиссер Борис Луценко
Скончался известный белорусский режиссер, народный артист Белоруссии Борис Луценко, ему было 82 года, сообщили РИА Новости в среду в белорусском Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Экономика
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Кино
Появился трейлер боевика «Форсаж 9»
Российская премьера картины запланирована на 21 мая. Как писал NEWS.ru, 28 января в Сети появился тизер боевика «Форсаж 9».
Политика
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
В Кремле ответили на вопрос о применении закона об оскорблении власти
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, конституции или органам власти был подписан 18 марта прошлого года.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Здоровье
Китай начал испытания российского препарата от коронавируса
Специалисты из Китая начали испытания российского противовирусного препарата «Триазавирин» для борьбы с новым коронавирусом 2019-nCov.
Футбол
В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Кино
Disney назвала даты премьеры сериалов Marvel
Айгер не уточнил, когда ожидать старта "Локи", однако, по данным The Verge, премьера запланирована на первую половину 2021 года.InterMedia напоминает: тизер сериалов Marvel, в котором главных героев можно увидеть в новой обстановке, недавно показали на "Супербоуле".
Политика
Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Хоккей
«Монреаль» одолел «Нью-Джерси» в НХЛ благодаря буллиту Ковальчука
«Монреаль Канадиенс» в серии буллитов одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Общество
Великобритания к 2035 году запретит продажу гибридных автомобилей
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Происшествия
На Ямале задержали крупного чиновника по подозрению в коррупции
Исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева задержали по подозрению в коррупции.
Армия и оружие
Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России
Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
Транспорт
Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения
Футбол
«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил гол
В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» обыграл сербский «Партизан».