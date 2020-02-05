Общество

Daily StormDaily StormВ посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая

Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй. Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России в ночь на 5 февраля эвакуировали из КНР 144 человека, из них 128 граждан РФ, 16 — граждане СНГ.
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с чего всё началось
"Дипломаты посольства России в Китае, командированные в провинцию Хубэй для оказания содействия в проведении эвакуации российских граждан, успешно осуществили транспортировку наших соотечественников в аэропорт города Ухань", - говорится на сайте
 дипломатической миссии.
ТАСС00:29

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Посольство РФ сообщило об успешной эвакуации россиян из Китая

Коммерсантъ01:17

Объявлено об успешной эвакуации россиян из Китая

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РБК00:45

Посольство сообщило об эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй

РИА Новости00:57
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Политика

Первый борт ВКС с эвакуированными из Уханя прибыл в аэропорт Тюмени

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