с чего всё началось

Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй. Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России в ночь на 5 февраля эвакуировали из КНР 144 человека, из них 128 граждан РФ, 16 — граждане СНГ.

В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая

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Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Происшествия Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".

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Армия и оружие Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии «США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.

Политика Минкультуры Чувашии возглавит Роза Лизакова Как стало известно «Правде ПФО» от собственных источников, врио главы Чувашии Олег Николаев предложил Розе Лизаковой возглавить Министерство культуры республики.