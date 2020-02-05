с чего всё началось

Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй. Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России в ночь на 5 февраля эвакуировали из КНР 144 человека, из них 128 граждан РФ, 16 — граждане СНГ.

В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая

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