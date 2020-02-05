Общество
Daily StormВ посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая
Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй. Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России в ночь на 5 февраля эвакуировали из КНР 144 человека, из них 128 граждан РФ, 16 — граждане СНГ.
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Общество
Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям
Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники
Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Энергетика
Индия решила присоединиться к проекту «Восток ойл»
Проект "Восток Ойл" включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок.
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Общество
33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка
Армия и оружие
США разместили ядерные боеголовки на подлодках для сдерживания России
Происшествия
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая
Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 человека, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса.
Культура
Актер из «Интернов» вспомнил о своем каминг-ауте в России
Американский актер Один Байрон вспомнил о своем каминг-ауте в России.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Общество
Роберт Паттинсон назван самым красивым мужчиной в мире
Футбол
Дубль «Ливерпуля» обыграл «Шрусбери Таун» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» выиграл на своем поле у «Шрусбери Таун» 4 февраля в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Происшествия
Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Политика
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Гаджеты
Обновление Windows 10 вызвало появление «синего экрана смерти»
Предоставленное пользователям Microsoft накопительное обновление Windows 10 за номером KB4532695 вызывает появление "синего экрана смерти" или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме
Российская фигуристка Евгения Медведева решила прокомментировать обвинения в алкоголизме.
Политика
Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин впервые после своего общения к Федеральному собранию в середине января высказался на эту тему.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Авто
В Volkswagen рассказали о новом поколении модели Polo для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал первую информацию о новом поколении модели Polo для России.
Игры
Авторы сиквела Pathfinder: Kingmaker собирают деньги на Kickstarter
Происшествия
Из больницы в Австрии сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
Жительница Австрии, у которой подозревают коронавирус, сбежала из больницы в Зальцбурге. Об этом 5 февраля сообщил местный телеканал OE24.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.