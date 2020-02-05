с чего всё началось

Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй. Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России в ночь на 5 февраля эвакуировали из КНР 144 человека, из них 128 граждан РФ, 16 — граждане СНГ.

В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая

Армия и оружие Гибель офицеров спецназа ФСБ в Сирии прокомментировал полковник ГРУ 1 февраля в ходе боев с боевиками в районе сирийского города Алеппо были убиты 4 офицера спецназа ФСБ — две снайперские пары из Управлений «С» и «К». Факт гибели спецназовцев был подтвержден их подразделениями, однако официальное Минобороны до сих пор молчит и это молчание породило волну слухов.

Происшествия Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии На круизном судне, поставленном на якорь у берегов Японии после обнаружения у пассажиров коронавируса, находятся двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Происшествия Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым «Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности»,-- сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Политика Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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Политика Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Происшествия Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника В одном из банков Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ пресекли попытку четверых мужчин снять по подложным документам со счетов покойника 580 миллионов рублей.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Шрусбери» самым молодым составом в истории В матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Шрусбери Таун» со счетом 1:0. Единственный гол в матче в свои ворота забил защитник гостей Ро-Шон Уильямс на 75-й минуте.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.