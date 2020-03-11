Общество

РБКРБКВ посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии

Посольство России в Италии сообщило россиянам о новых правилах перемещения по стране с учетом мер, принятых итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса.
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В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии

РБК02:39

Посольство РФ в Италии: у россиян могут возникнуть сложности с выездом

Московский Комсомолецвчера в 18:52

В посольстве рассказали россиянам, как передвигаться по Италии

РИА Новости00:17

Посольство РФ: двойное гражданство не даст возможности покинуть Италию

РЕН ТВ00:44

Россиян, живущих в Италии, могут из-за коронавируса не выпустить из страны

URA.Ruвчера в 21:42

Посольство России в Италии предупредило о возможных трудностях с выездом

Коммерсантъ01:43

Посольство РФ предупредило проживающих в Италии россиян о возможных сложностях с выездом

ТАССвчера в 16:37
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
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Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
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