Граждане, которые приезжают в Швейцарию из РФ, будут обязаны пройти 10-дневный карантин. Об этом сообщили в субботу ТАСС в посольстве Швейцарии в Москве.

с чего всё началось

В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы. Об этом 1 августа заявили в посольстве страны в Москве.

В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию

Политика Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. 470

Общество В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Политика Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 569

Происшествия Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике» О козыре в рукаве и легком деле Ефремова - Вы не раз говорили, что докажете в суде невиновность актера Михаила Ефремова, несмотря на все факты, свидетельствующие о его вине.

Шоу-бизнес Илья Авербух и Лиза Арзамасова вместе уехали в Крым Издание «Комсомольская правда» сообщает, что Авербух приехал на сборы в Крым вместе с Арзамасовой и, не стесняясь окружающих, водит молодую невесту на прогулки и в рестораны. 2

Автоспорт Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.

Общество Минздрав Украины ухудшил прогноз по коронавирусу Чиновники ожидают до 4 тыс. смертей и до 400 тыс. случаев инфицирования, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 1 августа. 2

Экономика Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. 164

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. 64