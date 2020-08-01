Общество
ИзвестияВ посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию
В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы. Об этом 1 августа заявили в посольстве страны в Москве.
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с чего всё началось
Граждане, которые приезжают в Швейцарию из РФ, будут обязаны пройти 10-дневный карантин. Об этом сообщили в субботу ТАСС в посольстве Швейцарии в Москве.ТАСС14:14
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Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
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Общество
Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ
Женева, Швейцария, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции продлится ещё долго, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
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Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Доктор Мясников рассказал, причиной каких болезней может стать храп
Врач рассказал, что особенно вредным является ночной храп с апноэ.
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Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Общество
Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа
В России вступает в силу ряд законодательных изменений. Скорректируют пенсии, безработные получат повышенные пособия и выплаты на детей.
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Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
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Футбол
Гунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»
Коммерсантъ 06:55
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Первый регулярный международный рейс отправился из Москвы в Стамбул
Из Москвы в Стамбул отправился первый международный регулярный рейс.
Общественное телевидение России 04:55
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Политика
Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России
Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru 14:51
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»
О козыре в рукаве и легком деле Ефремова - Вы не раз говорили, что докажете в суде невиновность актера Михаила Ефремова, несмотря на все факты, свидетельствующие о его вине.
Газета.Ru 14:42
Шоу-бизнес
Илья Авербух и Лиза Арзамасова вместе уехали в Крым
Издание «Комсомольская правда» сообщает, что Авербух приехал на сборы в Крым вместе с Арзамасовой и, не стесняясь окружающих, водит молодую невесту на прогулки и в рестораны.
Passion.ru 11:14
Автоспорт
Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании
Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.
CarsWeek.ru 14:38
Общество
Минздрав Украины ухудшил прогноз по коронавирусу
Чиновники ожидают до 4 тыс. смертей и до 400 тыс. случаев инфицирования, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 1 августа.
Известия 14:06
Общество
Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе
Примечания 10:59
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские удостоверения нового образца
Водители, которые получили и заменили водительские удостоверения, стали получать документы нового образца.
SpeedMe 30 июля в 15:52
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы
Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, для кого могут быть опасны персики и абрикосы, а также сколько этих фруктов можно употреблять в день.
UfaTime.ru 07:43
Экономика
Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40