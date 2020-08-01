Общество

ИзвестияИзвестияВ посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию

В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы. Об этом 1 августа заявили в посольстве страны в Москве.
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с чего всё началось

Посольство сообщило, что в Швейцарию из РФ смогут въехать лишь имеющие вид на жительство

Граждане, которые приезжают в Швейцарию из РФ, будут обязаны пройти 10-дневный карантин. Об этом сообщили в субботу ТАСС в посольстве Швейцарии в Москве.
ТАСС14:14

Подробнее о событии

Прибывающие в Швейцарию россияне должны будут пройти 10-дневный карантин

Коммерсантъ14:46

Посольство Швейцарии напомнило о действующих правилах въезда для россиян

РБК14:34

Посольство сообщило, что в Швейцарию из РФ смогут въехать лишь имеющие вид на жительство

ТАСС14:14

Россиянам объяснили порядок въезда в Швейцарию

Lenta.ru14:25

Озвучены правила въезда в Швейцарию для россиян с 15 августа

Комсомольская правда14:08

Туристы из России пока не смогут въехать в Швейцарию

Газета.Ru14:04

В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию

Известия13:53
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Происшествия

В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

РБК 13:05
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«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии

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РИА Новости 14:41
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Политика

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REGNUM 14:24
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Происшествия

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Здоровье

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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

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ТАСС 07:48
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Общество

Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа

В России вступает в силу ряд законодательных изменений. Скорректируют пенсии, безработные получат повышенные пособия и выплаты на детей.
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Шоу-бизнес

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Футбол

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Коммерсантъ 06:55
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Общество

В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости 07:43
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Общество

Первый регулярный международный рейс отправился из Москвы в Стамбул

Из Москвы в Стамбул отправился первый международный регулярный рейс.
Общественное телевидение России 04:55
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
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Политика

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Газета.Ru 14:51
Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
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Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова

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Общество

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Автоспорт

Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании

Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.
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Общество

Минздрав Украины ухудшил прогноз по коронавирусу

Чиновники ожидают до 4 тыс. смертей и до 400 тыс. случаев инфицирования, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 1 августа.
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Общество

Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе

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Транспорт

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Водители, которые получили и заменили водительские удостоверения, стали получать документы нового образца.
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Происшествия

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Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

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Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
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