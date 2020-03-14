с чего всё началось

Во время митинга, посвященному Дню добровольца, здание посольства России в Киеве забросали петардами и выстрелили по нему из ракетницы, попав по крыше, передает «Страна.ua» и ZIK. Видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

Биатлон Самуэльссон прокомментировал обыски в номере Логинова на ЧМ На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Происшествия В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".

Шоу-бизнес С днем рождения трогательно поздравила мужа Ляйсан Утяшева Сегодня, 14 марта, известная гимнастка из Волжского Ляйсан Утяшева несколько часов назад на своей странице в Instagram поздравила с днем рождения своего самого любимого мужчину – мужа и знаменитого артиста Павла Волю.

Общество Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.

Политика Порошенко вернулся из Испании на Украину Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.

Армия и оружие Военные США обеспокоены активностью боевиков в Афганистане Военная активность движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не соответствует соглашению, которое было заключено между данной организацией и Соединенными Штатами в Дохе, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи 13 марта в ходе брифинга для журналистов.

Футбол Евро-2020 может пройти в декабре УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Единоборства Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.

Общество Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.

Политика Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.

Футбол Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы и будет платить врачам Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение превратить все свои отели Pestana CR7 на родине в бесплатные больницы, чтобы помочь своей стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Общество Латвия закроет все международные пассажирские перевозки Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.