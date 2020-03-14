Политика

РБКРБКВ посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

Во время митинга, посвященному Дню добровольца, здание посольства России в Киеве забросали петардами и выстрелили по нему из ракетницы, попав по крыше, передает «Страна.ua» и ZIK. Видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.
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с чего всё началось
Во время митинга, посвященному Дню добровольца, здание посольства России в Киеве забросали петардами и выстрелили по нему из ракетницы, попав по крыше, передает «Страна.ua
» и ZIK.
РБКвчера в 17:09

Подробнее о событии

В посольство России в Киеве в ходе митинга выстрелили из ракетницы

РИА Новостивчера в 18:36

Марш украинских радикалов отправился к зданию посольства РФ в Киеве

ТАССвчера в 13:49

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Известиявчера в 17:28

Радикалы напали на российское посольство в Киеве

Lenta.ruвчера в 15:40

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Газета.Ruвчера в 15:33

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБКвчера в 17:09

Видео: митингующий выстрелил из ракетницы в посольство РФ в Киеве

РЕН ТВвчера в 14:06
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Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Биатлон

Самуэльссон прокомментировал обыски в номере Логинова на ЧМ

На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости вчера в 07:22
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

REGNUM 13 марта в 22:22
Шоу-бизнес

С днем рождения трогательно поздравила мужа Ляйсан Утяшева

Сегодня, 14 марта, известная гимнастка из Волжского Ляйсан Утяшева несколько часов назад на своей странице в Instagram поздравила с днем рождения своего самого любимого мужчину – мужа и знаменитого артиста Павла Волю.
Блокнот Волгоград вчера в 14:27
Музыка

Little Big представила клип на песню для Евровидения

Ранее Little Big представит Россию на "Евровидении 2020"
Время Пресс 13 марта в 01:12
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
Энергетика

Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Национальная служба новостей 13 марта в 15:32
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
Общество

Малышева назвала главное средство от коронавируса

Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук.
МордовМедиа 13 марта в 13:22
Происшествия

Более сотни деревьев повалил ураган в Москве, один человек погиб

"По уточненным данным, в результате падения деревьев и рекламных конструкций в городе один человек погиб, не менее трех человек пострадали и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 13 марта в 07:15
Шоу-бизнес

Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта

Супруга актёра Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 10:52
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа

Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 00:00
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Политика

Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
RT на русском 00:59
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими фото мамы и бабушки

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими архивными фотографиями своих бабушки и матери.
Ugpressa.ru 00:48
Кино

Спеши увидеть! В «Пионере» - «Паразиты»

По 15 марта «Пионер» проводит показы черно-белой версии фильма «Паразиты», триумфатора премии «Оскар» и лауреата Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.
На Западе Москвы 13 марта в 08:47
Армия и оружие

Военные США обеспокоены активностью боевиков в Афганистане

Военная активность движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не соответствует соглашению, которое было заключено между данной организацией и Соединенными Штатами в Дохе, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи 13 марта в ходе брифинга для журналистов.
Красная весна 13 марта в 11:01
Происшествия

На Ямале из-за коронавируса взяты под наблюдение 18 пассажиров поезда

18 пассажиров поезда «Москва — Новый Уренгой» взяты под наблюдения врачами, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко 14 марта в интервью ИА «Север-Пресс».
Красная весна вчера в 12:37
Футбол

Евро-2020 может пройти в декабре

УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph.
Евро-футбол.ру вчера в 14:20
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Единоборства

Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Allboxing.ru вчера в 22:16
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.
Газета.Ru 01:16
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Футбол

Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы и будет платить врачам

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение превратить все свои отели Pestana CR7 на родине в бесплатные больницы, чтобы помочь своей стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 01:30
Происшествия

Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
BFM.ru 00:28
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости вчера в 13:28
Общество

Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны и назвал замедление темпов распространения болезни единственным приоритетом, стоящим сейчас перед правительством.
РИА Новости вчера в 23:21
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