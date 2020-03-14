Политика

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Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания. Кроме того, радикалы кидали в сторону диппредставительства зажженные фальшфейеры и петарды, но до здания они не долетели.
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с чего всё началось
Во время митинга, посвященному Дню добровольца, здание посольства России в Киеве забросали петардами и выстрелили по нему из ракетницы, попав по крыше, передает «Страна.ua
» и ZIK.
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