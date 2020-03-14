с чего всё началось

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания. Кроме того, радикалы кидали в сторону диппредставительства зажженные фальшфейеры и петарды, но до здания они не долетели.

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

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