Политика
ИзвестияРадикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания. Кроме того, радикалы кидали в сторону диппредставительства зажженные фальшфейеры и петарды, но до здания они не долетели.
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Общество
Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры
Филипп уточнил, что кафе, рестораны, дискотеки, кинотеатры и прочие места массового скопления людей будут закрыты с полуночи 15 марта и до особого распоряжения властей.
Политика
Европарламент сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой
После окончания Второй мировой войны Европа не сталкивалась «с таким драматическим кризисом», каким является эпидемия коронавируса.
Общество
Apple закрывает магазины за пределами Китая
Apple закрывает свои магазины по всему миру за пределами Китая из-за распространения нового коронавируса.
Общество
Психолог объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом
Россияне гораздо меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем граждане других государств.
Общество
В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций
Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию с обновленным салоном
Lada Vesta обзавелась премиальной комплектацией - обновленным салоном. Об этом сообщается на сайте АвтоВАЗа.
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Политика
Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией
Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
Авто
Geely показала конкурента Outlander на новых изображениях
Что касается внешнего вида нового автомобиля, Geely Hao Yue смотрится гармонично, невзирая на большое количество сложных выштамповок, особенно в области задней стойки.
Политика
США включили в черный список две российские компании
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Происшествия
Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью
Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны
Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Футбол
Ни один клуб АПЛ не предлагал признать сезон недействительным
Ни один из 20 клубов АПЛ на собрании лиги не предлагал идею признать сезон недействительным, утверждает The Telegraph.
Культура
В Воронеже перенесли концерт Александра Малинина
Концерт Народного артиста России Александра Малинина в Воронеже, назначенный на воскресенье, 15 марта, не состоится.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Общество
Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено почти 60 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Авто
Новый Hyundai Elantra представят 17 марта
Компания Hyundai опубликовала несколько тизеров седана Elantra нового поколения, который будет полностью раскрыт на специальном мероприятии в Голливуде 17 марта.
Общество
Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине
Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.
Общество
Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса
Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус
Пять заболевших обнаружили в Москве, троих — в Петербурге и по одному — в Московской и Ленинградской областях и Пермском крае.