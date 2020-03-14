Политика

РБКРБКВ посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

Во время митинга, посвященному Дню добровольца, здание посольства России в Киеве забросали петардами и выстрелили по нему из ракетницы, попав по крыше, передает «Страна.ua» и ZIK. Видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.
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с чего всё началось
Во время митинга, посвященному Дню добровольца, здание посольства России в Киеве забросали петардами и выстрелили по нему из ракетницы, попав по крыше, передает «Страна.ua
» и ZIK.
РБКвчера в 17:09

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Радикалы напали на российское посольство в Киеве

Lenta.ruвчера в 15:40

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБКвчера в 17:09

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Известиявчера в 17:28

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

РИА Новостивчера в 18:36

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Газета.Ruвчера в 15:33

Марш украинских радикалов отправился к зданию посольства РФ в Киеве

ТАССвчера в 13:49

Видео: митингующий выстрелил из ракетницы в посольство РФ в Киеве

РЕН ТВвчера в 14:06
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Общество

Россия ограничит авиасообщение со странами Европы

Страны Евросоюза уже превзошли КНР по среднему показателю заболеваемости в сутки.
Newstracker.ru 13 марта в 16:30
Футбол

Тренер ЦСКА высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает пресс-служба армейского клуба.
Газета.Ru вчера в 22:35
Политика

Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

В субботу 14 марта, Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию.
RZN.info вчера в 04:27
Кино

Съемки «безбашенного» фильма о «Человеке-пауке» стартуют в июле

Красная весна вчера в 02:57
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК вчера в 01:11
Здоровье

Московские больницы закрыли для посещений

Московские больницы закрыли для посещения.
ТВ Центр вчера в 09:28
Футбол

Большинство клубов АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом

Как сообщают СМИ, «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии, даже если сезон не будет доигран.
Все про Спорт ру вчера в 00:31
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Происшествия

Четыре ребенка стали жертвами пожара в доме под Иркутском

"В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырёх детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 14:29
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse

Базовое оснащение обновлённого Chevrolet Traverse может похвастаться наличием системой автоматического торможения, переключения дальнего света и помощником удержания в полосе.
Тарантас Ньюс 13 марта в 23:44
Происшествия

Более сотни деревьев повалил ураган в Москве, один человек погиб

"По уточненным данным, в результате падения деревьев и рекламных конструкций в городе один человек погиб, не менее трех человек пострадали и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 13 марта в 07:15
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Музыка

Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению

Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
РИА Новости вчера в 02:13
Здоровье

Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств

Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Общество

Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Вести.Ru вчера в 06:34
Здоровье

В Кемерово подтвердились два случая коронавируса

Красная весна вчера в 05:00
Армия и оружие

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

Военное обозрение 12 марта в 08:48
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Экономика

Стали известны юбилейные доплаты к пенсии в регионах России

Помимо страховой и социальной пенсий гражданам России, достигшим пенсионного возраста полагаются дополнительные выплаты.
Стерлеград 12 марта в 07:00
Единоборства

Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170

Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Газета.Ru вчера в 20:50
Футбол

ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
ProstoProSport вчера в 04:18
Здоровье

В штабе правительства Алтайского края обсудили тему коронавируса

В правительстве Алтайского края губернатор Виктор Томенко провел заседание, посвященное недопущением коронавируса на территорию региона.
Московский Комсомолец вчера в 03:37
Общество

Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса

Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
ТАСС вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск вчера в 14:20
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Музыка

Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno восхитил иностранных блогеров и СМИ.
РЕН ТВ вчера в 21:53
Шоу-бизнес

Волочкова отметила праздник с сухим льдом

Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене

Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
НТВ вчера в 16:30
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