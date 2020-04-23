Политика

РБКРБКВ постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
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Российские дипломаты оценили блокирование в ООН резолюции о коронавирусе

Московский Комсомолец04:00

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

РБК03:54

В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ

Российская газетавчера в 23:05

Блокировку российской резолюции в ООН сочли политизированным решением

РЕН ТВ00:55

Представители России в ООН прокомментировали блокирование резолюции о борьбе с COVID-19

ФАНвчера в 23:23

РФ отреагировала на блокировку в ООН резолюции о борьбе с коронавирусом

News.ru01:24

Дипломаты оценили блокирование в ООН резолюции о борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 22:44
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Общество

Минпросвещения не заменит традиционную учебу полностью дистанционной

Учителя хотят вернуться к своей работе.
Российская газета 05:01
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Автоспорт

Ferrari пригрозила уходом из Формулы 1

Команда Ferrari категорически против и теперь даже пригрозила уходом из чемпионата.
Autosport.com.ru 02:34
1
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
191
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,6K
Шоу-бизнес

Умерла поэтесса «Ласкового мая» Алла Гольцева

News.ru 01:52
Общество

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
32
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Авто

МАЗ показал «убийцу» дакаровских КамАЗов

Минский автозавод представил новый гоночный грузовик МАЗ-6440RR для будущего сезона ралли "Дакар".
Российская газета 03:27
1
Интернет

«Яндекс» разработал платформу для смарт-телевизоров

Компания "Яндекс" создала мультимедийную платформу для "умных" телевизоров, которая позволяет просматривать линейные телеканалы, видеоблоги, фильмы и видео из интернета.
Экономика сегодня 05:47
10
Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
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Футбол

Президент «Урала»: «Мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное возобновление сезона в РПЛ.Какое лига примет решение, так и будем делать.
Soccer.ru 05:42
Транспорт

РЖД изменили правила продажи билетов

Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
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Политика

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
10
Происшествия

Суд отпустил Михаила Бусылко из-под домашнего ареста

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под домашним арестом экс-замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, которому инкриминируется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Коммерсантъ Екатеринбург 05:06
Общество

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ вчера в 07:29
1K
Технологии

Созданы батареи с высокими ёмкостью и долговечностью

Ячейки от Brighsun сохраняли 91% начальной ёмкости после 1700 полных циклов заряда-разряда током 2С (ток в два раза выше, чем значение номинальной ёмкости, выраженное в А•ч). Причём полная зарядка и полный разряд проводились за 30 минут.
Драйв 03:03
1
Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
19
Общество

Меркель призвала настраиваться на «долгий» период пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости готовиться к длительному периоду пандемии коронавируса.
Интерфакс 05:44
8
Общество

Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса

Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом.
Телепорт вчера в 21:50
17
Общество

57 новых случаев коронавируса выявили в Татарстане

57 новых случаев COVID-19 выявили в Татарстане за последние сутки.
БИЗНЕС Online 03:37
89
Общество

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
12
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
80
Футбол

Новым владельцем ЦСКА окончательно стал ВЭБ

Задолженность ЦСКА перед ВЭБ возникла из-за строительства нового стадиона, на который госкорпорация выделила кредит на сумму 240 миллионов долларов, однако Евгений Гинер озвучил необходимую сумму в 350 миллионов, передает «Чемпионат».
RuNews24.ru вчера в 13:22
1
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
931
Здоровье

В Смоленской области назвали места заражения коронавирусом

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, новые случаи заражения коронавирусом выявлены сразу в нескольких муниципальных образованиях Смоленской области.
Smolnarod.ru вчера в 05:08
137
Энергетика

Цены на нефть начали резко расти

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 22,9% — до 14,22 доллара за баррель.
Рамблер вчера в 12:22
79
Экономика

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
39
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,1K
Экономика

Зря брали деньги у Китая. Как хоронят «Пояс и путь»

Напомним, "Пояс и путь" — а участвуют в нем так или иначе 150 стран из почти 200, имеющихся в мире, — означает стартовавшее уже обновление транспортно-торговой инфраструктуры через всю Евразию, с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку.
РИА Новости 01:00
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