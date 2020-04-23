Политика
РБКВ постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Российская газетавчера в 23:05
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Общество
Минпросвещения не заменит традиционную учебу полностью дистанционной
Учителя хотят вернуться к своей работе.
Российская газета 05:01
Автоспорт
Ferrari пригрозила уходом из Формулы 1
Команда Ferrari категорически против и теперь даже пригрозила уходом из чемпионата.
Autosport.com.ru 02:34
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Авто
МАЗ показал «убийцу» дакаровских КамАЗов
Минский автозавод представил новый гоночный грузовик МАЗ-6440RR для будущего сезона ралли "Дакар".
Российская газета 03:27
Интернет
«Яндекс» разработал платформу для смарт-телевизоров
Компания "Яндекс" создала мультимедийную платформу для "умных" телевизоров, которая позволяет просматривать линейные телеканалы, видеоблоги, фильмы и видео из интернета.
Экономика сегодня 05:47
Экономика
Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой
Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
Футбол
Президент «Урала»: «Мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное возобновление сезона в РПЛ.Какое лига примет решение, так и будем делать.
Soccer.ru 05:42
Транспорт
РЖД изменили правила продажи билетов
Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
Политика
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Происшествия
Суд отпустил Михаила Бусылко из-под домашнего ареста
Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под домашним арестом экс-замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, которому инкриминируется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Коммерсантъ Екатеринбург 05:06
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ вчера в 07:29
Технологии
Созданы батареи с высокими ёмкостью и долговечностью
Ячейки от Brighsun сохраняли 91% начальной ёмкости после 1700 полных циклов заряда-разряда током 2С (ток в два раза выше, чем значение номинальной ёмкости, выраженное в А•ч). Причём полная зарядка и полный разряд проводились за 30 минут.
Драйв 03:03
Происшествия
В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
Общество
Меркель призвала настраиваться на «долгий» период пандемии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости готовиться к длительному периоду пандемии коронавируса.
Интерфакс 05:44
Общество
Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса
Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом.
Телепорт вчера в 21:50
Общество
57 новых случаев коронавируса выявили в Татарстане
57 новых случаев COVID-19 выявили в Татарстане за последние сутки.
БИЗНЕС Online 03:37
Общество
МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии
Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты
Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
Футбол
Новым владельцем ЦСКА окончательно стал ВЭБ
Задолженность ЦСКА перед ВЭБ возникла из-за строительства нового стадиона, на который госкорпорация выделила кредит на сумму 240 миллионов долларов, однако Евгений Гинер озвучил необходимую сумму в 350 миллионов, передает «Чемпионат».
RuNews24.ru вчера в 13:22
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Здоровье
В Смоленской области назвали места заражения коронавирусом
Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, новые случаи заражения коронавирусом выявлены сразу в нескольких муниципальных образованиях Смоленской области.
Smolnarod.ru вчера в 05:08
Энергетика
Цены на нефть начали резко расти
Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 22,9% — до 14,22 доллара за баррель.
Рамблер вчера в 12:22
Экономика
Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Экономика
Зря брали деньги у Китая. Как хоронят «Пояс и путь»
Напомним, "Пояс и путь" — а участвуют в нем так или иначе 150 стран из почти 200, имеющихся в мире, — означает стартовавшее уже обновление транспортно-торговой инфраструктуры через всю Евразию, с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку.
РИА Новости 01:00